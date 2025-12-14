Toni Freixa se cachondea de Osasuna por reclamar el penalti no pitado en el Camp Nou: «Ánimo…»

Toni Freixa se ha cachondeado de Osasuna por reclamar el penalti que el árbitro Cordero Vega no pitó al conjunto navarro en el Camp Nou en el partido de este sábado. El ex directo del Barcelona se ha reído de Osasuna por la lógica queja de su entrenador, Lisci, sobre ese penalti no pitado.

Cuando el técnico del conjunto navarro recordó que la jugada polémica -que ocurrió con 1-0 a favor del Barcelona y en los minutos finales del partido- no la habían puesto mucho en la televisión, Freixa se cachondeó del entrenador de Osasuna. «Siempre podéis volver a presentar una impugnación. ¡Ánimo!», escribió el ex directivo culé, ahora colaborador de algunos programas deportivos.

Freixa se refería así a la impugnación que ya Osasuna hizo el año pasado de su duelo ante el Barcelona, en aquella ocasión por una petición de alineación indebida de Iñigo Martínez que no llegó a ningún efecto. El ex directivo del Barcelona se cachondea así de Osasuna, que ahora pidió un penalti que hubiera cambiado mucho el resultado de ese encuentro de Liga disputado este sábado en el Camp Nou.

La polémica en el Camp Nou

En concreto, la jugada polémica -de la que no habló Toni Freixa-, el árbitro del partido, Cordero Vega, anuló un tanto al conjunto navarro por una falta de Herrando a Joan García… cuando antes Catena había sufrido previamente una falta de Eric García, que era penalti. Del Cerro Grande, en el VAR, no revisó la polémica, no avisando a Cordero Vega de la acción. Justo en la siguiente jugada, Raphinha hizo el 2-0 para el club azulgrana.

La jugada polémica ocurrió en el minuto 85, con el Barcelona tan sólo ganando por un gol a Osasuna. El equipo rojillo -que visitó de blanco en el Camp Nou- lanzó un balón largo al área. Allí, Eric García hizo falta a Catena, que estaba peleando por ese balón. Con esa falta del defensor del Barcelona, Catena cae y hace falta a su vez a Joan García. Tras ello, Herrando marca gol, anulado por el árbitro. Cordero Vega, el árbitro del partido, pitó la falta del jugador de Osasuna.

Esa jugada, en la realización televisiva ni se hizo caso a la jugada, sólo repitiéndola una vez. La acción pasó desapercibida en la retransmisión televisiva cuando era muy decisiva en el partido, algo de lo que se quejó el entrenador de Osasuna.