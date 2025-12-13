El entrenador de Osasuna clama por el penalti no pitado: «En la tele no lo han puesto mucho…»

Lisci, entrenador de Osasuna, protestó en rueda de prensa por el penalti no pitado a Catena en el minuto 84 en el Camp Nou cuando el Barcelona ganaba 1-0 y que terminó en gol anulado a Raúl García. El técnico rojillo se quejó de que la acción no se hubiese repetido más de una vez en televisión y clamó por una acción polémica que claramente perjudicó a su equipo.

«Me gustaría ver la jugada con otras imágenes porque en la tele no lo han puesto mucho…», comenzó declarando Lisci ante los medios de comunicación sobre la acción polémica que terminó en gol anulado a Osasuna. El entrenador rojillo no entendía como la realización de Tebas solamente había mostrado una repetición en la que no se ve bien dicha acción.

«Me gustaría entenderlo, porque Catena no se cae solo. Se cae porque hay un choque con las piernas de Eric García. Si lo de Catena es involuntario y es falta al portero, pues si lo anterior es involuntario también… o ninguna de las dos es falta o las dos lo son, y entonces es penalti. Es esto lo que no entiendo. Es una acción muy atípica y no sé si el reglamento dice algo diferente. O son las dos falta o no es ninguna para mí. El árbitro ha hecho muy bien porque ha dejado seguir y no entiendo por qué luego no ha entrado el VAR. Preguntaré si el reglamento dice algo diferente e igual me contestan, no sé», añadió un Lisci que no entendía el gol anulado a Osasuna ante el Barcelona cuando el marcador reflejaba un 1-0.

Así fue el gol anulado a Osasuna

El árbitro del partido, Cordero Vega, anuló un tanto al conjunto navarro por una falta de Catena a Joan García… cuando antes Catena había sufrido previamente una falta de Eric García, que era penalti. Del Cerro Grande, en el VAR, no revisó la polémica, no avisando a Cordero Vega de la acción. Justo en la siguiente jugada, Raphinha hizo el 2-0 para el club azulgrana.

La jugada polémica ocurrió en el minuto 85, con el Barcelona tan sólo ganando por un gol a Osasuna. El equipo rojillo -que visitó de blanco en el Camp Nou- lanzó un balón largo al área. Allí, Eric García hizo falta a Catena, que estaba peleando por ese balón. Con esa falta del defensor del Barcelona, Catena cae y hace falta a su vez a Joan García. Tras ello, Herrando marca gol, anulado por el árbitro. Cordero Vega, el árbitro del partido, pitó la falta del jugador de Osasuna.

Y esa infracción existe, Herrando sí golpea a Joan García, pero antes Catena previamente ha sido trastabillado por Eric García. Es decir, lo primero que ocurre es la falta del defensor catalán, por lo que si bien el gol puede ser anulado, lo que hay antes es un penalti. La jugada ocurrió con 1-0, por lo que Osasuna podía haber tenido una oportunidad de oro para empatar el partido en el Camp Nou.