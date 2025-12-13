Raphinha lideró ante Osasuna en el Camp Nou a un Barcelona intratable en Liga que ya acumula siete victorias consecutivas y cada vez es más líder. El brasileño rompió el preciso muro rojillo con un buen latigazo a 20 minutos del final en un partido con mucho más corazón que juego bonito. El propio Raphinha hizo el segundo poco antes del final. Los de Flick pelearon, se llevaron los tres puntos una jornada más y le meten una gran presión al Real Madrid de Xabi Alonso este domingo. El cuadro culé ya alcanza los 43 puntos y le saca a los blancos siete puntos de manera momentánea.

Le costó un mundo al Barcelona ganarle a un Osasuna que se encerró de lo lindo y dejó muy pocos espacios. No encontró huecos, se desesperó y al final fue Raphinha el encargado de encontrar la solución. Una victoria para mantener la gran racha culé desde el Clásico: siete victorias consecutivas.

Volvió el Barcelona a la Liga y al Camp Nou. Una competición donde los de Flick lo han ganado todo desde el Clásico. Y un estadio donde lo han ganado todo también desde su regreso. El equipo culé tenía el objetivo de afianzarse en el liderato y meterle presión a un tocado Real Madrid.

Hansi Flick volvió a apostar por un centro del campo sin De Jong. Lo que funciona no se toca, y eso pensó el alemán repitiendo con Eric y Pedri. La sorpresa vino al sacar cuatro delanteros con Raphinha de mediapunta más Lamine Yamal, Rashford y Ferran Torres.

El partido empezó con el guion previsto. Un Barcelona muy agresivo, apretando y dominando a placer. Y Osasuna esperaba encerrado en su área. Los rojillos pusieron el mismo muro que el Eintracht. Esa era la idea. La primera acción polémica del partido llegó a los ocho minutos de juego. Rashford pidió penalti en una carrera dentro del área contra Arguibide y Flick lo protestó airadamente.

Osasuna estaba defendiendo con una línea de cinco atrás, otra de cuatro muy juntita y Budimir como un islote arriba. Ferran en el 14 intentó alcanzar un buen centro al área, pero la pelota se marchó alta. Dos minutos después le llegó al equipo rojillo su primera ocasión. Pero demasiado tímida con un disparo a la media vuelta de Budimir a las manos de Joan.

Osasuna esperaba sus contras, y le llegaban. En el 18 buscó una jugada en carrera rápido por la derecha y Budimir recibió el centro, le pegó de primeras y otra vez iba a las manos de Joan. Estaba empezando a avisar el equipo de Lisci. El Barça, mientras, no encontraba huecos por dentro y comenzaba a buscar disparos lejanos. Primero lo intentó Pedri a las manos de Herrera y luego Eric con otro zambombazo que se fue rozando el poste. Y en el 22 otro de Lamine Yamal que despejó Sergio.

Gol anulado a Ferran

Ferran Torres fue el encargado de romper el muro rojillo de Osasuna en el minuto 23 con un buen gol de cabeza. Parecía fuera de juego e incluso Sergio Herrera ni se movió para intentar parar el disparo. Pero Budimir lo rompió al salir de la jugada. Y cuando el gol iba a subir al marcador, el VAR lo impidió revisando la jugada desde el inicio. Sí había fuera de juego, pero en otra acción. Raphinha, a la hora de recibir el córner en corto de Lamine estaba en posición antirreglamentaria. Una jugada surrealista que anulaba el gol blaugrana.

Las carreras de Víctor Muñoz eran una pasada. Iba en moto el canterano del Real Madrid. Dejó en la cuneta a Gerard Martín por banda derecha, se la sirvió al espacio a Budimir y Joan García le sacó un gran pie. Era el mayor peligro de Osasuna el ex madridista.

Perdonó nuevamente Ferran en el 39. La jugada fue de Lamine y fue casi perfecta dentro del área metiéndose hasta la cocina. Su centro lo despejó la zaga rojilla y el rechazo lo cazó el delantero culé de chilena. Pero su disparo se marchó desviado. No estaba teniendo fortuna el valenciano.

La última de la primera parte la tuvo Lamine Yamal en el descuento de la primera parte. El ’10’ culé volvió a chocar contra Sergio Herrera y ni Raphinha ni Ferran cazaron el rebote. Osasuna estaba aguantando como leones y se iban al descanso con un empate a cero meritorio y justo. Lamine fue de lo mejor del Barça en los primeros 45 minutos, mientras su equipo había ido de más a menos. Empezaban a angustiarse.

Sergio Herrera se luce en el Camp Nou

El Barcelona comenzó la segunda mitad con una ocasión clara. No llevábamos ni tres minutos cuando Rashford buscó portería con un disparo de falta directa. La parada de Sergio Herrera fue para lucirse en el Camp Nou. Él era el líder de su muro.

Mientras, Osasuna seguía con sus contras. Su arma era Víctor Muñoz. Cogió la pelota en el centro del campo, se fue en velocidad de Balde y su disparo se fue alto. Y es que si algo le falta a este gran jugador es la definición. No hay dudas. El Barça, poco a poco, se estaba lanzando con todo a por el gol. La defensa rojilla taponó in extremis un disparo de Rashford muy claro.

Los minutos pasaban, el Barça y su afición se empezaban a desesperar y Osasuna defendía al límite. Y es que la defensa de Lisci estaba tapando todos los espacios con una red agresiva y con líneas muy juntas. El esfuerzo era titánico.

En el minuto 65 hizo Lisci tres cambios para refrescar su ataque. Entraron Rubén García, Raúl y Becker por Oroz, Víctor y Budimir. Era su opción para poder pegar el campanazo ante un Barcelona que se estaba ya desesperando sin encontrar el gol y con muchos pases que se iban al limbo.

Raphinha desatasca el partido

Raphinha es uno de los grandes líderes del Barcelona. Lo demuestra fuera del campo y casi siempre también lo demuestra en el campo. Fue el brasileño el encargado de desatascar el partido y derribar el muro de Osasuna en el minuto 70. Un 1-0 que llenó de alegría el Camp Nou. Pedri arrancó una buena transición del equipo culé que pilló a los rojillos descolocados, le metió un buen pase por dentro del brasileño y Raphinha cogió la bola, levantó la cabeza y la puso al fondo de la red con un increíble zurdazo.

Era la primera vez que el Barcelona pilló descolocado a Osasuna. Un gol de Raphinha que supuso un alivio para Hansi Flick, que en el 74 hizo sus dos primeros cambios. Entraron De Jong y Fermín por Rashford y Cubarsí.

El propio Raphinha se encargó de sentenciar el partido en el 86 firmando su doblete. Koundé puso un gran centro, Catena despejó mal y el brasileño cazó el rebote a portería vacía. Un minuto antes se le anuló un gol a Osasuna que generó polémica y que la televisión apenas ofreció repeticiones. Christensen, Casadó y Roony fueron los últimos cambios de Flick. A Lamine no lo quitó y tampoco sacó a Lewandowski.