Barça – Osasuna, en directo hoy: resultado y dónde ver por TV online gratis el partido de Liga

Barcelona y Osasuna se ven las caras en directo este sábado 13 de diciembre en el partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga, un encuentro clave para que los de Hansi Flick amarren tres puntos que le aseguren el liderato en 2025. Los azulgranas quieren aprovechar el factor campo para seguir marcando el ritmo del campeonato, aunque el equipo navarro llega con la intención de dar la sorpresa y sacar un resultado positivo del feudo culé.
Barcelona – Osasuna, en directo
La Liga ha fijado este atractivo Barcelona – Osasuna para el sábado 13 de diciembre, con inicio a las 18:30 horas (17:30 en Canarias). Todo apunta a que la previa transcurrirá con normalidad para que el balón eche a rodar puntualmente en el estadio azulgrana.
El partido se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar La Liga, canal incluido dentro del paquete de pago que ofrece todo el fútbol nacional. Por tanto, no será emitido en abierto y será necesario disponer de una suscripción activa para disfrutar del encuentro.
Quienes no puedan ver el partido por televisión o streaming tendrán la opción de seguirlo en directo por radio. Emisoras como COPE, Cadena SER, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para narrar cada detalle de este encuentro de la jornada 16.
El duelo se disputará en el Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, un estadio inaugurado en 1957 que continúa inmerso en su proceso de remodelación. Por este motivo, el aforo estará limitado a algo más de 45.000 espectadores, aunque se espera un gran ambiente en las gradas.
El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Adrián Cordero Vega como colegiado principal del encuentro. En el VAR estará Carlos del Cerro Grande, encargado de revisar las acciones polémicas y de avisar al árbitro en caso de ser necesario para su revisión en el monitor.
Descanso en el Camp Nou
Sigue el 0-0 en el Camp Nou tras los primeros 45 minutos. Tuvo el Barça el peso del partido y de las ocasiones, pero no ha podido batir la portería de Sergio Herrera, al menos en posición legal, ya que Ferran lo hizo pero no valió. Bien Osasuna, replegado y cómodo, con opciones con Víctor Muñoz a la contra gracias a su gran velocidad.
Min 45
Se añaden tres de descuento
El árbitro añade tres minutos más antes del descanso. Sigue el 0-0.
Min 40
¡Roza el gol el Barcelona!
Jugadón del Barcelona, concretamente de una Lamine Yamal que hizo diabluras en el área, con un par de recortes para penetrar y disparar. La pelota sale rechazada y queda perfecta para que Ferran Torres intente una chilena que no coge portería por poco. Se salva Osasuna.
Min 36
Vaya choque entre Budimir y Cubarsí
Cabeza con cabeza chocan Budimir y Cubarsí y caen desplomados al suelo. Parece que no es grave pero el golpe es serio para ambos.
Min 32
Otra vez Víctor Muñoz
Qué rápido es Víctor Muñoz, que pilla despistado al Barça, a Gerard Martín, al que le gana en velocidad y da el pase a Budimir para el mano a mano con Joan García que bloca el portero. Era fuera de juego en cualquier caso.
Min 29
Se come el árbitro una falta clara a Víctor Muñoz
Sacaba la moto Víctor Muñoz, arrancando una contra y desbordando uno tras a otro a jugadores del Barça hasta que Eric García le derriba sin jugar la pelota. El colegiado dice que ‘sigan’ y el canterano del Madrid no se lo cree.
Min 26
¡Anulado el gol de Ferran Torres!
No sube el gol de Ferran Torres al marcador. No era fuera de juego en el centro de Balde al delantero pero sí en el inicio de la jugada, en la salida del córner, sacando en corto en claro fuera de juego.
Min 23
GOOOOOOOOOL DEL BARCELONA
¡Adelanta Ferran Torres al Barcelona! Lo intentó todo Raphinha para pegarle dentro del área pero acabó dejando atrás para Balde, que tenía claro donde quería poner la pelota, a la cabeza de un Ferran que no está en fuera de juego y cabecea perfecto, imposible para Sergio Herrera.
Min 20
Disparo lejano de Pedri
Buena maniobra de Pedri, que se zafa de su par y le pega desde la frontal. Fue flojito, fácil para Sergio Herrera.
Min 16
La tiene Budimir
Se despista el Barcelona, se mueve bien Budimir, cuerpeando y ganado el sitio para rematar a media vuelta dentro del área pero para fácil Joan García. La más clara de Osasuna.
Min 14
Otra de Ferran
Buen pase de Lamine Yamal para un Ferran que la toca, elevándola, pero se le va por encima del larguero.
Min 9
Pide penalti el Barça
Buena pelota que filtran para Rashford y mejor aún el control del inglés, que se planta en el área y es asaltado por Arguibide, que logra frenarle y quitarle la pelota pero el delantero cae. El árbitro dice que no hay nada, respaldado por el VAR.
Min 7
Guión de partido esperado
De momento, el juego va por los derroteros esperados. Controla la pelota el Barça, que toca y toca en busca de los espacios que pueda dejar el entramado defensivo de un Osasuna muy replegado a la espera de una contra.
Min 4
¡La tuvo Ferran!
Providencial Herrando para evitar una clara ocasión de Ferran Torres. Filtró bien Balde para la entrada al área del delantero al que le encima el jugador del Osasuna para mandarla la pelota a córner.
Min 1
¡Comienza el partido!
¡Arranca el Barcelona – Osasuna! Ya rueda el esférico en el Camp Nou.
Recordamos alineaciones
Barcelona: Joan García; Koundé, Cubarsí, Martin, Balde; Pedri, Eric García, Raphinha; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.
Osasuna: Sergio Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, Aimar Oroz, Victor Muñoz; y Budimir.
Se retiran los jugadores
Vuelve a vestuarios los futbolistas, paso por vestuarios y vuelta al verde para comenzar el partido.
Ter Stegen, primera convocatoria
Ter Stegen entra por primera vez en una convocatoria de Liga justo cuando se cumplen cuatro meses de su lesión, la que permitió inscribir a Joan García. Así, lesionado Szczęsny, Ter Stegen ha entrado en la convocatoria de Flick, aunque ya avanzó el entrenador del Barcelona que el portero titular era Joan García.
El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Adrián Cordero Vega para que dirija la contienda Barcelona – Osasuna de la jornada 16 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará Carlos del Cerro Grande.
El Camp Nou, que se encuentra en el barrio de Les Corts, es el estadio donde se disputará este Barcelona – Osasuna que corresponde a la jornada 16 de la Liga.
Salen a calentar los futbolistas
Saltan al verde del Camp Nou los futbolistas de ambos equipos. Últimos ejercicios de calentamiento antes de comenzar este Barcelona – Osasuna.
Hay que recordar también que todos los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Barcelona – Osasuna de la jornada 16 de la Liga podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este partidazo que se juega en la Ciudad Condal.
Este Barcelona – Osasuna de la jornada 16 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga.
La Liga ha programado este frenético Barcelona – Osasuna correspondiente a la jornada 16 del campeonato nacional español para este sábado 13 de diciembre el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias.
¡Alineación del Osasuna!
Así sale Osasuna ante el Barça: Sergio Herrera; Arguibide, Boyomo, Catena, Herrando, Bretones; Moncayola, Torro, Aimar Oroz, Victor Muñoz; y Budimir.
📍 ALINEACIÓN#BarçaOsasuna | #ElOnceDeOsasuna pic.twitter.com/5dUjzEvM0c
— C. A. OSASUNA (@Osasuna) December 13, 2025
¡Tenemos alineación del Barça!
¡Ya sabemos el once que usará el Barcelona! Flick sale con Joan García; Koundé, Cubarsí, Martin, Balde; Pedri, Eric García, Raphinha; Lamine Yamal, Ferran Torres y Rashford.
🚨𝗕𝗔𝗥𝗖̧𝗔 𝗫𝗜 🚨
⚽️ #BarçaOsasuna pic.twitter.com/fjgzM4mbDt
— FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 13, 2025
¡Bienvenidos!
¡Buenas tardes! Bienvenidos a este directo del partido Barcelona-Osasuna en el Camp Nou, correspondiente a la jornada 16 de La Liga. El equipo azulgrana lidera la clasificación con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid, por lo que, ocurra lo que ocurra, seguirá al frente de la tabla. No obstante, el objetivo es claro: ganar para meter presión a su principal rival, que disputará su encuentro más tarde, y reforzar su posición en lo más alto.
¿Qué tienen Barcelona y Osasuna en el banquillo?
Barcelona: Ter Stegen, Kochen; Christensen, Jofre Torrents; Fermín López, Casadó, Frenkie de Jong, Bernal, Dro Fernández, Marqués; Lewandowski y Roony.
Osasuna: Aitor Fernández; Rosier; Iker Muñoz, Osambela; Raúl García, Kike Barja, Rubén García, Moi Gómez y Becker.