Barça – Osasuna, en directo hoy: resultado y dónde ver por TV online gratis el partido de Liga

Barcelona y Osasuna se ven las caras en directo este sábado 13 de diciembre en el partido correspondiente a la decimosexta jornada de Liga, un encuentro clave para que los de Hansi Flick amarren tres puntos que le aseguren el liderato en 2025. Los azulgranas quieren aprovechar el factor campo para seguir marcando el ritmo del campeonato, aunque el equipo navarro llega con la intención de dar la sorpresa y sacar un resultado positivo del feudo culé.

Sigue en directo este Barcelona – Osasuna con el minuto a minuto y los comentarios, ocasiones, goles y polémicas de esta jornada de Liga.

Barcelona – Osasuna, en directo

Horario del Barcelona – Osasuna

La Liga ha fijado este atractivo Barcelona – Osasuna para el sábado 13 de diciembre, con inicio a las 18:30 horas (17:30 en Canarias). Todo apunta a que la previa transcurrirá con normalidad para que el balón eche a rodar puntualmente en el estadio azulgrana.

Dónde ver el Barcelona vs Osasuna en TV y online

El partido se podrá seguir en directo por televisión a través de Movistar La Liga, canal incluido dentro del paquete de pago que ofrece todo el fútbol nacional. Por tanto, no será emitido en abierto y será necesario disponer de una suscripción activa para disfrutar del encuentro.

Dónde escuchar el Barcelona – Osasuna por radio

Quienes no puedan ver el partido por televisión o streaming tendrán la opción de seguirlo en directo por radio. Emisoras como COPE, Cadena SER, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para narrar cada detalle de este encuentro de la jornada 16.

Estadio del Barcelona – Osasuna

El duelo se disputará en el Camp Nou, situado en el barrio de Les Corts, un estadio inaugurado en 1957 que continúa inmerso en su proceso de remodelación. Por este motivo, el aforo estará limitado a algo más de 45.000 espectadores, aunque se espera un gran ambiente en las gradas.

Quién arbitra el Barcelona – Osasuna

El Comité Técnico de Árbitros ha designado a Adrián Cordero Vega como colegiado principal del encuentro. En el VAR estará Carlos del Cerro Grande, encargado de revisar las acciones polémicas y de avisar al árbitro en caso de ser necesario para su revisión en el monitor.