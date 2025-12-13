Consulta el horario y el canal de televisión para ver en directo y en vivo online el Barcelona - Osasuna de la Liga El Barcelona - Osasuna es de la jornada 16 de la Liga y se jugará en el Camp Nou El Barcelona buscará la victoria para seguir intentar aumentar las distancias con el Real Madrid en la clasificación de la Liga

El Barcelona afronta un auténtico partidazo frente a Osasuna en el Camp Nou y en él los de Hansi Flick buscarán llevarse los tres puntos porque de esta manera conseguirán asegurarse terminar el año 2025 en lo más alto de clasificación de la Liga. Sin embargo, el conjunto de Pamplona espera poder dar la sorpresa y llevarse algo positivo del feudo culé. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este choque.

A qué hora se juega hoy el partido de la Liga Barcelona – Osasuna

El Barcelona recibe al Atlético Osasuna en el Camp Nou para jugar el partido que corresponde a la jornada 16 de la Liga. El conjunto azulgrana llega a esta fecha del campeonato en lo más alto de la clasificación y le sacan 4 puntos al Real Madrid, por lo que pase lo que pase en Les Corts seguirán liderando la tabla. Eso sí, la idea del cuadro culé es ganar para meter presión a los de Concha Espina, que juegan más tarde que ellos y de esta manera afianzarse aún más en la primera plaza.

Horario del Barcelona – Osasuna de la Liga

La Liga ha programado este frenético Barcelona – Osasuna correspondiente a la jornada 16 del campeonato nacional español para este sábado 13 de diciembre. El organismo que controla el fútbol de nuestro país ha fijado este choque entre azulgranas y rojillos en el horario de las 18:30 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que todo transcurra con total normalidad en la previa entre las aficiones de ambos equipos para que el árbitro pueda dar comienzo al duelo de manera puntual en el Camp Nou.

Dónde ver el Barcelona vs Osasuna hoy en televisión y en vivo online

Movistar+ fue uno de los dos medios de comunicación que compraron los derechos televisivos para emitir una parte del campeonato nacional español en exclusiva. Este Barcelona – Osasuna de la jornada 16 de la Liga se podrá ver en directo por televisión a través del canal Movistar la Liga. Hay que recordar que este canal forma parte del paquete que incluye todo el torneo liguero de nuestro país, por lo que habrá que estar suscrito para ver lo que suceda en el Camp Nou porque no se podrá ver gratis por TV.

Todos los aficionados del cuadro catalán, del conjunto navarro y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Barcelona – Osasuna que cayó en la jornada 16 de la Liga mediante la aplicación de Movistar+. Esta app se podrá descargar en dispositivos de uso cotidiano como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también hay que destacar que este operador pondrá su página web a disposición de sus clientes para que puedan acceder a ella con un ordenador y ver lo que ocurra en el Camp Nou.

Además, en la web de OKDIARIO te ofreceremos la mejor información sobre todo lo que ocurra en la previa de este partidazo de la jornada 16 de la Liga. Narraremos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Barcelona – Osasuna desde una hora y media antes del arranque del choque. Cuando concluya publicaremos la crónica y compartiremos las reacciones relevantes que nos puedan llegar desde el Camp Nou.

Dónde escuchar por radio en directo el Barcelona – Osasuna

Hay que recordar también que todos los aficionados de estos dos equipos que no puedan ver en directo por televisión ni en streaming ni en vivo online este Barcelona – Osasuna de la jornada 16 de la Liga podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, la Ser, RNE, Radio Marca u Onda Cero conectarán con el Camp Nou para narrar el minuto a minuto de todo lo que ocurra en este partidazo que se juega en la Ciudad Condal.

Dónde se juega y quién es el árbitro del Barcelona – Osasuna

El Camp Nou, que se encuentra en el barrio de Les Corts, es el estadio donde se disputará este Barcelona – Osasuna que corresponde a la jornada 16 de la Liga. La casa del cuadro azulgrana fue inaugurada en 1957 y hay que tener en cuenta que sigue siendo reformado, por lo que todavía no está pudiendo ofrecer todos sus asientos y sólo podrá haber algo más de 45.000 aficionados en sus gradas. Pese a ello se espera que haya un gran ambientazo en este choque en el que los catalanes buscarán consolidarse en la primera plaza de la clasificación.

El Comité Técnico de Árbitros de la RFEF ha designado al colegiado Adrián Cordero Vega para que dirija la contienda Barcelona – Osasuna de la jornada 16 de la Liga. Controlando todo en el VAR estará Carlos del Cerro Grande, por lo que sobre él recae la responsabilidad de revisar todas las jugadas polémicas y avisar, si es necesario, a su compañero para que vaya a analizar la acción en cuestión al monitor que estará instalado en la banda del Camp Nou.