La alineación del Barcelona para recibir a Osasuna en el Camp Nou con motivo de la jornada 16 de Liga no tendrá sorpresas con un once muy titular con el regreso de De Jong a la hora de salir de inicio. Gerard Martín se queda en el banquillo y Eric García vuelve a su posición de central.

El Barcelona recibe a Osasuna este sábado a partir de las 18:30 horas en el Camp Nou con motivo de la jornada 16 de la Liga. Los de Hansi Flick están en una gran dinámica de resultados positivos en el campeonato liguero y la quieren mantener en casa para seguir defendiendo el liderato en este último mes del año.

La alineación del Barcelona comienza en la portería con Joan García bajo palos. No hay dudas en ningún partido del Barça respecto a esta posición. El catalán lo va a jugar todo a excepción del primer duelo de Copa del Rey el martes que viene en el que podría descansar.

La defensa del Barcelona para medirse a Osasuna puede tener una novedad respecto a alineaciones anteriores. Gerard Martín se queda en el banquillo y Eric García vuelve a su posición de central. El canterano recién renovado estará acompañado por Cubarsí en el centro de la zaga. Los laterales estarán formados por Koundé y Balde.

En el centro del campo de la alineación del Barcelona ante Osasuna vuelve a la titularidad Frenkie De Jong. Junto a él repite de nuevo Pedri una jornada más y algo más adelantado jugará Fermín López como enganche.

La alineación del Barcelona culmina con su ataque ante Osasuna. Jugarán Lamine Yamal y Raphinha en bandas. En la delantera hay más dudas, pero Ferran Torres, pichichi del equipo en Liga, parte con ventaja para salir como titular.

Posible alineación del Barcelona

Esta es la posible alineación del Barcelona para medirse a Osasuna en la jornada 16 de la Liga: Joan García; Koundé, Eric García, Cubarsí, Balde; De Jong, Pedri, Fermín López; Raphinha, Lamine Yamal y Ferran Torres.