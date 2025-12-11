Eric García sobre los problemas de Araujo: «Le echamos de menos»

Eric García selló su renovación hasta 2031 con el Barcelona en las oficinas del Camp Nou junto a Joan Laporta y el resto de la Junta Directiva azulgrana. El central del conjunto culé valoró posteriormente su temporada ante los medios de comunicación y dejó varios titulares sobre Araujo, Hansi Flick, el momento que vive el equipo e incluso la derrota del Real Madrid a manos del Manchester City en la Champions.

«Echamos de menos a Ronald. Es muy querido dentro del vestuario. Ojalá pueda volver lo antes posible», comenzó señalando Eric García tras su acto de renovación con el Barcelona.

«El Girona fue muy importante para mí. Hubo opciones de salir, pero el día de Benfica cambió todo. El míster me dejó claro que me necesitaba en el equipo», dijo Eric sobre sus opciones de salir del club la temporada pasada.

«Hansi me pregunto si estaba capacitado para jugar en diferentes posiciones. Tengo facilidad para adaptarme. Hansi me pide que sea yo mismo. Se preocupa mucho por el jugador. Te da confianza y libertad para jugar», comentó sobre lo que le pide el entrenador.

«No tuve dudas en seguir aquí y renovar, y así se lo dije a mi representante. No tuve constancia de ofertas. Siempre he creído que podía ser titular. Ahora disfruto de la regularidad. Creo mucho en mí», valoró sobre su juego Eric.

«Desde pequeño he mamado Barça y siempre había soñado en jugar y triunfar en el Barça. Somos muy jóvenes y creo que tenemos un gran futuro. Estamos creciendo a pasos muy grandes», comentó el defensor culé.

«Después de El Clásico y Chelsea, parecía que tirábamos la temporada. Hemos tenido muchas lesiones, pero el equipo no ha desentonado. Siempre he sido central, en el lateral me siento cómodo. Me adapto a lo que me pida el míster y hacerlo de la mejor manera posible», añadió Eric García.

Sobre la derrota del Real Madrid en la Champions: «Me alegré de la victoria del City, ayer y en general».

«Cuando llegué era muy joven, una época difícil del club. Yo estaba tranquilo. Ser constante es lo que hace a los grandes jugadores. Ir a Girona fue muy importante para jugar minutos y recuperar el ritmo. Al volver tuve una lesión y no pude hacer la pretemporada. Ahora estoy teniendo regularidad y disfrutando de los minutos. Ser capitán es algo que sale natural. Siempre me ha gustado ayudar a los compañeros, dentro y fuera del campo», añadió el jugador del Barcelona tras sellar su renovación en las oficinas del Camp Nou.

«Creo que el sueño era triunfar en el Barça, y al volver de Inglaterra, tenía claro el objetivo. Sabía de mis cualidades. Estoy contento de renovar y del momento del equipo», culminó Eric ante los medios.