El Barcelona renueva al jugador predilecto de Flick: Eric García se queda hasta 2031

El Barcelona ha anunciado en la mañana de este viernes, en plena previa de la jornada 15 que disputarán contra el Betis en La Cartuja, la renovación de Eric García hasta 2031. De esta manera, la entidad culé blinda así por cinco temporadas más al jugador predilecto de Hansi Flick. Es uno de los jugadores más utilizados por el alemán en diferentes posiciones: central, lateral derecho y mediocentro. Logró en su llegada que no saliese y año y medio después es indiscutible y renovado con el club de su vida.

La vida le ha cambiado por completo en un año y medio de la mano de Hansi Flick a Eric García. Cuando el técnico alemán llegó al club barcelonista, el jugador catalán venía de haber jugado cedido en el Girona. La entidad no contaba con él y durante esa pretemporada se le buscó una salida.

En ese verano de hace año y medio, Eric García estuvo muy cerca de salir de nuevo del Barcelona. El Girona, de nuevo, era un destino claro para él. Pero Hansi Flick decidió que eso no fuera así. Contra corriente, su decisión fue la de quedarse con Eric. Y le salió bien.

Eric García terminó la temporada jugando mucho y muy bien. Hasta el punto de terminar jugando de lateral derecho la semifinal de la Champions contra el Inter y ser uno de los mejores del equipo. Y esta campaña más de lo mismo. Eric se ha convertido en un jugador indiscutible para Flick que rinde bien de lateral derecho, de central (está dando un nivel superior a Cubarsí) y de mediocentro.

Comunicado del Barcelona sobre Eric

El FC Barcelona y el jugador del primer equipo Eric Garcia han llegado a un acuerdo para la renovación de su contrato por cinco temporadas más, hasta el 30 de junio de 2031.

El acto oficial de firma tendrá lugar el próximo jueves, 11 de diciembre, a las 13.30 h, en el despacho del presidente del Club, y posteriormente el jugador atenderá a los medios de comunicación.

Con esta renovación, el FC Barcelona reafirma su apuesta por un futbolista formado en La Masia y que es un ejemplo para los canteranos. Su rendimiento, madurez y compromiso han sido determinantes para prolongar su vínculo con el Club.

El FC Barcelona celebra la continuidad de Eric Garcia, que seguirá aportando talento, liderazgo y estabilidad al proyecto deportivo azulgrana.