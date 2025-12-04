El dilema del Barça y Flick con Ter Stegen: entra en la recta final de su recuperación

Al Barça se le viene encima un dilema de los gordos. En las últimas semanas, en los entrenamientos de Hansi Flick ya es uno más Marc-André Ter Stegen. El portero alemán está ya en la recta final de su recuperación y está a un paso de ser uno más de pleno derecho en el grupo. Su evolución está siendo muy positiva, el paso por el quirófano ha funcionado y se puede unir a la terna de porteros del Flick más pronto que tarde. Dilema gordo.

El caso de Ter Stegen fue uno de los dramas del verano. El club, de muy malas maneras, ejecutó la operación de Joan García y cerró la renovación de Szczesny con un plan muy claro: empujar al portero alemán hacia una salida natural por falta de sitio, cambio generacional y todo el discurso protocolario con el que se intentó justificar el movimiento con el veterano meta, capitán del equipo.

A Ter Stegen el movimiento le sentó como una patada en el estómago. La decisión del club no había sido consensuada y el jugador, pese a las intenciones del Barça y el escenario planteado, quería continuar. Estuvieron durante semanas enfrascados en un lío, cuando llegó su lesión y necesidad de pasar por el quirófano. El portero no quiso de primeras ni firmar su baja que permitiría paliar el fair play financiero que daría oportunidad a algunas inscripciones.

El portero aceptó, pasó por el quirófano y el Barça metió el problema en un cajón. El tiempo ha pasado, cuatro meses después Ter Stegen está en la recta final de su recuperación y puede reaparecer en una convocatoria quizá no en esta jornada pero sí en la siguiente, antes de que acabe el año.

Su situación sigue siendo la misma. El plan del Barça a corto, medio y largo plazo pasa por Joan García, la apuesta personal del club para defender la portería durante la próxima década. Su escudero seguirá siendo Szczesny, reclutado del retiro el pasado año cuando comenzaron los problemas con Ter Stegen. Sin sitio y con uno de los sueldos más ingentes de la plantilla, el Barça esperaba que apostara por salir ante la necesidad de sumar minutos de cara al Mundial de este próximo verano. De momento no ha sido así.

Esta misma semana habló Deco del asunto, dejando entre líneas que el plan del Barça sigue intacto y que el problema de Ter Stegen lo tendrá que solventar el propio portero. El director deportivo explicaba que aún no tenía el alta médica pero que cuando se recuperase tendrá que luchar por su puesto como el resto, algo que el alemán creía suyo por derecho: «Lo primero es que tenga el alta y pueda ir convocado con el equipo. Ter Stegen debe recuperarse y cuando esté disponible va a decidir el entrenador. El volverá con la intención de jugar y puede ser primero, segundo o tercer portero. Eso ya se verá. Tiene contrato con el Barça y eso es lo que hay más claro».