Szczesny confiesa sus pecados: «Me gusta comer, batí el récord de grasa corporal del Barcelona»

Wojciech Szczesny está más que acostumbrado a dar titulares, a soltar alguna que otra perla cada vez que le ponen un micro por delante, sea con o sin el Barcelona. En una nueva entrevista, el guardameta del Barça ha vuelto a dejar una de las suyas en relación a su carrera deportiva, su forma de entrenar y su actitud díscola, aunque ha dejado claro que ésta, aunque moleste a algunos, le ha mantenido en la élite del fútbol durante más de una década, algo que no puede decir cualquier portero.

El polaco ha contado en esta ocasión algo que se desconocía hasta el momento. Cuando Szczesny aceptó la oferta del Barça, el futbolista lo hizo ‘gratis’, ya que el bajo salario que le ofreció el conjunto presidido por Joan Laporta le permitió apenas solventar su deuda con la Juventus, con el que resolvió su contrato para retirarse antes de tiempo.

«Cuando me llamó el Barcelona, probablemente sospechó que podría convencerme», recuerda el guardameta, que era consciente de que el Barça se aprovechó de su posición: «Jugué mi primera temporada gratis. Lo que recibí del Barcelona fue exactamente lo que tuve que devolver a la Juve por rescindir mi contrato antes de tiempo».

La entrevista, en la versión polaca de la popular revista GQ, dejó también alguna que otra frase de suma sinceridad de Szczesny, algo bastante normal cuando se habla del guardameta del Barça, que asegura que su decisión de firmar por el Barça le ha llevado a echar mucho de menos eso de «comer lo que quisiera».

«A los futbolistas no se les permite subir de peso. Sus contratos incluyen severas sanciones económicas», recuerda Szczesny, antes de reconocer de nuevo que le «gusta comer, y aunque logro mantenerme dentro del límite de peso, batí el récord de grasa corporal del Barcelona», desvelando su estado de forma, lejos de los parámetros habituales del conjunto culé: «Una vez, ‘Lewy’, burlándose de mí en el vestuario de la selección polaca, dijo: ‘¿Cómo pudo Szczesny tener una carrera así con ese cuerpo?’».

En cualquier caso, Szczesny apuntó que «nunca he sido un jugador que entrenara más duro que otros, pero he logrado mantener el mismo alto nivel a lo largo de mis 18 años de carrera», defendiendo su carrera pese a romper con la tónica habitual en el fútbol moderno: «Puede que nunca haya estado entre los diez mejores, pero tampoco he bajado del octavo puesto. Si hubiera jugado al máximo, habría alternado dieces y seises, pero mantuve los ochos todo el tiempo».

Sus dolores durante toda su carrera

Otro de los puntos que llamó poderosamente la atención de su entrevista es el infierno que vive cada vez que entrena debido a una lesión que sufrió cuando jugaba con el Arsenal, en 2008, rompiéndose ambos antebrazos en el gimnasio al aplastarse el pecho con una barra.

«Llega un momento durante el entrenamiento en que pierdo por completo la sensibilidad en las manos y ni siquiera puedo sostener una botella de agua por el dolor», desvela el polaco, que bromea: «Entonces, los entrenadores y yo bromeamos diciendo que el entreno se acabó porque estoy paralizado otra vez, pero la realidad es que ya estoy harto de este sufrimiento».

«Es peor durante la pretemporada, durante entrenamientos muy exigentes. Durante la temporada, es más fácil porque haces dos entrenos y luego un partido, así que las manos descansan, y no es tan fuerte. Se extiende desde la muñeca hasta el codo», reveló Szczesny, portero del Barcelona, que mantiene una placa de hierro en cada antebrazo