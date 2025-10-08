Szczesny se borra del Clásico: «No cuento para nada con jugarlo»

Szczesny ha desatado un gran desconcierto en el FC Barcelona. El portero polaco está siendo titular desde la lesión de Joan García, pero en Polonia ha declarado públicamente que su intención es no jugar el Clásico del próximo 26 de octubre ante el Real Madrid. Una afirmación que pone aún más en duda las especulaciones acerca de que el guardameta catalán llegue a tiempo para el Santiago Bernabéu.

Hace menos de dos semanas, Joan salió del quirófano después de ser operado de su rotura del menisco. Una baja que el propio Barça confirmó que le tendría de baja entre cuatro y seis semanas, lo que le dejaba sin opciones de poder jugar contra los de Xabi Alonso. Sin embargo, en el club azulgrana hay cierto optimismo en que acorte los plazos y llegue a tiempo: «Bien, todo bien de la lesión», dijo esta semana a la salida de la ciudad deportiva.

Un escenario que gana más fuerza a raíz de las declaraciones de Szczesny: «Le deseo de corazón una pronta recuperación. Y no cuento para nada con jugar el Clásico», indicó antes de asegurar que no habrá ninguna guerra por la portería del Barça: «Creo que es un chico con un gran potencial. Sería inmodesto decir que puedo ayudarle un poco. Acepto este papel con gran responsabilidad. No quiero que nadie tenga dudas. Aquí nunca habrá competencia por el dorsal número 1», añadió.

El guardameta de 35 años ha sido titular en los últimos tres partidos con Hansi Flick. En ellos ha sumado dos derrotas y ha encajado siete goles: «Sé que suena a cliché, pero mi preparación para un partido no depende de si juego o no. Intento estar listo para cada oportunidad. Esperaba ser el segundo portero, pero eso conlleva el riesgo de tener que ser titular en la portería», indicó en una entrevista a Sportowefakty.

Szczesny no quiere guerra con Joan García

La vida de Szczesny cambió radicalmente hace un año. Se retiró del fútbol después de terminar su contrato con la Juventus de Turín, pero el Barça decidió llamarle y ofrecerle la oportunidad de tener una última aventura en España. En su primer año ganó Supercopa, Liga y Copa y decidió renovar por un año más y otro opcional.

En un principio, el futbolista terminará esta temporada y colgará los guantes definitivamente, puesto que considera que se trató de un favor a Joan Laporta después del cariño que recibió del vestuario con su llegada. En su cabeza, el único objetivo es instruir todo lo que pueda a Joan García con toda su experiencia en Europa. No quiere ningún tipo de guerra y, si llega a tiempo al Clásico, se echará a un lado.