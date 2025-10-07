El Barcelona sigue retrasando el regreso al Camp Nou: jugará en Monjtuic ante el Girona

El FC Barcelona no ha llegado a tiempo para poder jugar en el Camp Nou después del parón de selecciones. Joan Laporta ha estado trabajando para poder obtener las licencias necesarias para poder jugar en su estadio, pero finalmente tendrá que volver a conformarse con jugar en Montjuic el próximo 18 de octubre ante el Girona.

Las expectativas han ido cambiando estos últimos días para llegar a esta conclusión. En un principio, existía cierto optimismo en que el Ayuntamiento aprobaría el permiso de primera ocupación para poder tener un aforo de hasta 27.000 espectadores. «Tenemos la esperanza de que se hagan los ajustes a realizar y, desde el punto de vista de la seguridad, se pueda dar el visto bueno para reabrir parcialmente el Camp Nou. Pienso que se podrán arreglar los pequeños problemas que había», confesó hace unos días Albert Batlle, teniente de alcaldía de Seguridad.

Sin embargo, la nueva postura del club es no acelerar los pases e intentar un regreso al Camp Nou más adelante para tener mayor aforo. Concretamente, el nuevo objetivo es esperar a terminar de construir el segundo lateral y alcanzar así los 45.000 de aforo y así mantener los mismos ingresos que está teniendo jugando en Montjuic. De hecho, ya adelantaron el pasado jueves que también jugarían el 21 de octubre en el Lluís Companys en Champions frente al Olympiacos. «El club continúa trabajando para obtener los permisos administrativos necesarios para la apertura del Spotify Camp Nou en próximas fechas», explicó el club.

En este contexto, el Barcelona ya tendría que mirar al próximo 2 de noviembre, justo después del Clásico en el Santiago Bernabéu, para abrir el Camp Nou en la undécima jornada frente al Elche. Es decir, el club culé buscará estas semanas cumplir los requisitos para obtener la licencia para poder jugar en dicha fecha.