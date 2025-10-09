Szczesny desvela el mensaje de Flick al vestuario tras la goleada en Sevilla

Wojciech Szczesny cayó de pie en el Barcelona. Pese a las múltiples dudas que surgían con el futbolista, que llegaba al club poco después de anunciar su retirada y que siempre fue polémico por su actitud y conductas extradeportivas, el polaco se ganó el cariño de la afición no sólo con su sinceridad y humor ácido, sino también con un gran rendimiento sobre el césped. La lesión de Joan García le ha devuelto al escenario principal y con su franqueza habitual, Szczesny cuenta sin reparos el mensaje de Hansi Flick al vestuario tras la contundente goleada del Sevilla en la última jornada antes del parón de selecciones.

“Fueron dos partidos completamente distintos. El PSG fue mejor que nosotros, más precisos, estuvieron más frescos y tácticamente estuvieron muy bien. No nos gusta, nos duele, pero tenemos que aceptar el resultado ante el PSG”, recuerda Szczesny sobre las dos últimas derrotas del equipo, consecutivas y que frenan el júbilo inicial en ambas competiciones.

Pero diferente fue lo sucedido ante el Sevilla, donde el meta polaco alza la voz: “En cambio, en Sevilla no dimos el 100%, la primera parte fue terrible, un partido terrible, esto puede pasar. Es un poco preocupante, pero es importante entender que en la temporada no va a ser todo fácil, que hay que estar centrados y que si no damos el 100%, nos pueden golpear. Lo debemos hacer mucho mejor”.

Szczesny tiene claro que ese no es el camino, que los errores de los últimos partidos no se deben repetir si quieren completar un año tan positivo como el anterior, donde todo salió redondo. “No pienso que haya que preocuparse”, apunta el portero en una entrevista para Mundo Deportivo, pero avisa a sus compañeros “solo que si deseamos hacer una temporada como la pasada o mejor, si no damos el cien por cien en cada partido y estamos concentrados, nos puede volver a pasar lo que nos pasó en Sevilla, pero tenemos un grupo muy inteligente y todo el mundo lo ha entendido: hay que trabajar, recuperarnos y relajarnos”.

Ese detalle de “todo el mundo lo ha entendido” de Szczesny dio a entender que Hansi Flick se puso serio en el vestuario tras la goleada del Sevilla. “No estaba contento, obviamente, porque si eres entrenador del Barça y pierdes dos partidos en tres días no es el mejor escenario”, explica el portero polaco, que revela el sentir y parecer de su entrenador ante la debacle en el Sánchez Pizjuán y la doble derrota antes del parón de selecciones: “Hay que entender que si pierdes partidos tienes que volver y es tiempo de volver a trabajar, dar lo mejor de nosotros y competir por los títulos como hicimos el año pasado”.

Szczesny ha sido titular en los últimos tres partidos del Barça tras la lesión de Joan García, tres partidos en los que ha encajado siete goles y ha perdido dos de ellos. El polaco espera que se recupere pronto su compañero, tanto que no se ve titular en el equipo de cara al Clásico de Liga a finales de mes.