Szczesny renueva con el Barcelona hasta 2027 y deja a Ter Stegen arrinconado

El portero polaco Wojciech Szczesny acaba de renovar su contrato con el Barcelona hasta 2027. El club azulgrana hizo oficial la prolongación de la vinculación del guardameta en un movimiento que pone en jaque a Marc-André Ter Stegen, quien podría ser el tercer portero tras el fichaje de Joan García hace escasas semanas.

La continuidad del guardameta polaco supone, por tanto, un reconocimiento y premio a su gran temporada bajo los palos azulgranas, tras una llegada inesperada y en un contexto más que peculiar. Tras la desafortunada baja por lesión de Marc André Ter Stegen durante prácticamente toda la temporada, el Barcelona se afanó en encontrar un portero con el mercado cerrado y lo encontró en Szczesny, que se había retirado unos meses antes. ‘Tek’ no dudó en aceptar el reto y ha demostrado el motivo de por qué ha sido uno de los mejores porteros de Europa en la última década.

Con un total de 30 disputados en la temporada 2024/25, Szczesny ha dejado su portería a cero en 14 ocasiones y presenta una estadística prácticamente nunca vista: ninguna derrota con él bajo palos en Liga. Más allá de estos números, Hansi Flick ha visto en el portero una madurez y una experiencia que han sido de gran ayuda en un vestuario muy joven como el del Barça.

Este movimiento pone de manifiesto que el Barcelona no tiene en sus planes la continuidad de un Marc André Ter Stegen que tiene contrato hasta 2028. El portero no tiene la menor intención de abandonar el club si no es con el cobro de gran parte de su contrato bajo el brazo, uno de los más elevados de la plantilla como capitán. Szczesny será el segundo portero y mentor de Joan García, pero la situación puede tornarse en insostenible con Ter Stegen todavía sin resolver su futuro.