Aldama podría reaparecer contra Alemania y Alberto Díaz apura para el Eurobasket

Sergio Scariolo suspira por las recuperaciones de Santi Aldama y Alberto Díaz y poner así fin a un calvario de lesiones que se ha llevado por delante a tres jugadores de los 15 convocados inicialmente. Lorenzo Brown, por motivos personales, Eli John Ndiaye y Alberto Abalde no estarán en el Eurobasket, pero el seleccionador de España confía en que tanto la estrella de la NBA como el capitán de Unicaja Málaga puedan lograrlo finalmente.

En el caso de Aldama apunta incluso a poder tener minutos en uno de los dos partidos contra Alemania, los últimos amistosos antes del torneo de selecciones europeas. O bien el próximo jueves en el Movistar Arena (21:00 horas) o el sábado en Colonia (19:00), el canario tratará de ponerse a punto para retomar su faceta de líder español.

Más complicado lo tiene Alberto Díaz, que aunque al igual que Aldama aún se entrena por separado del resto del grupo, también este martes en la ciudad deportiva de Valdebebas, su recuperación es más lenta. El andaluz jugó seis minutos del partido entre España y República Checa en el Martín Carpena y hasta caer lesionado. Desde entonces, Scariolo ha perdido la defensa y la dirección de uno de sus fijos, que si finalmente no llega a tiempo al Eurobasket cedería su plaza a Guillem Ferrando.

Tanto Aldama como Alberto fueron fundamentales para el técnico italiano en los Juegos Olímpicos de París 2024. El canario titularísimo y Díaz igualando a minutos con Brown, ambos son pilares de esta selección y por ellos pasan gran parte de las opciones de España en el Eurobasket. De hecho, el malagueño ya fue campeón en 2022 y una de las principales revelaciones del torneo.

Aldama a punto, Alberto Díaz más difícil

El base apura para conseguir ayudar en la fase de grupos del grupo C, entera en Limasol (Chipre), mientras que el ala-pívot podría volver al ruedo en Madrid. Tan sólo ha jugado hasta el momento 11 minutos de los cuatro amistosos, todos frente a Portugal en el inaugural de Málaga. El doble duelo contra la campeona del mundo se antoja decisivo para ir recuperando efectivos con otros jugadores como Mario Saint-Supéry también entre algodones, pero entrenando junto al resto de sus compañeros a menor intensidad.