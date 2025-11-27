Nuevo revés para Flick: Fermín se lesiona y estará dos semanas de baja

El Barcelona no gana para disgustos. Hansi Flick pierde a Fermín López por una lesión en el sóleo de la pierna derecha. El centrocampista estará fuera de los terrenos de juego las próximas dos semanas, por lo que se perderá con total seguridad los partidos ante Alavés de este fin de semana, Atlético y Betis. Así lo ha anunciado el club en un parte médico emitido en sus redes sociales.

«Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas», asegura el parte médico del Barcelona. El canterano se había asentado en el once titular de Flick en los últimos partidos, por lo que su baja es bastante sensible para el técnico alemán. Llega en un momento delicado del club tras la derrota contra el Chelsea en Champions y el partido ante el Atlético en el horizonte.

Comunicado médico❗ Fermín tiene una pequeña lesión en el sóleo de la pierna derecha y el tiempo de recuperación aproximado será de dos semanas pic.twitter.com/svNcnqDkbI — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 27, 2025

Fermín se suma a las bajas de Marc André ter Stegen y de Gavi. Pedri podría volver estar jornada después de haberse ejercitado con el grupo este jueves. El canario, lesionado durante el último clásico el pasado 26 de octubre en el Santiago Bernabéu, sufrió una rotura en el bíceps femoral distal de la pierna izquierda. Un mes después, el futbolista podría regresar a los terrenos de juego con el Barcelona.

En el caso del futbolista de El Campillo se perderá los próximos cuatro partidos, tres de Liga y uno de Champions. Además del encuentro ante el Alavés, Hansi Flick no podrá contar con el centrocampista contra el Atlético, rival directo en la batalla por la Liga, el próximo martes y la visita al Villamarín para enfrentarse al Betis el próximo sábado 6 de diciembre. Tampoco estará disponible para el duelo europeo ante el Eintracht en el Camp Nou. Fermín podría regresar contra el Osasuna el 13 de diciembre.