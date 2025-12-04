Laporta se deshace en elogios a Zapatero: «Quería venir al Camp Nou, era del Barça, un culé de León»

Joan Laporta reconoció que tiene relaciones con políticos muy cercanas. El mandatario del Barcelona fue preguntado por el motivo por el que no se ha visto nunca a un presidente del Gobierno de España en el Camp Nou. El dirigente defendió que hubo uno que sí estuvo especialmente interesado en asistir al estadio, pero que nunca llegó a concretarse esa visita porque José Luis Rodríguez Zapatero no encontró el momento.

«Zapatero quería venir y yo siempre se lo ofrecí, le decía que el Barça era su casa. Me hubiera gustado que hubiera venido pero no se dio la circunstancia por un tema político de España y Cataluña. Cualquier presidente de España sí sería bienvenido, pero la mayoría se posicionan a favor del otro bando, no como Zapatero que era del Barça, un culer de León», dijo Laporta admitiendo su desazón por el apoyo público de otros presidentes como José María Aznar o Mariano Rajoy al Real Madrid.

El dirigente azulgrana siempre ha sabido moverse bastante bien entre los bastidores de los políticos como demuestra el hecho de que el año pasado consiguió la inscripción de Dani Olmo con la ayuda del Consejo Superior de Deportes, dependiente del Gobierno de España que controla en la actualidad el Partido Socialista.

En un encuentro organizado por La Vanguardia, Laporta no se mordió la lengua y volvió a atacar al Real Madrid con su peculiar estilo. «Yo diría que el Madrid representa el poder y el Barça la libertad. No sé si se hacen negocios en el palco del Bernabéu, eso es otra historia», indicó.

Además habló de su relación con el presidente Florentino Pérez tras haber sido criticado por el caso Negreira recientemente. «Relación cordial, pero es evidente que tenemos nuestras diferencias», se limitó a decir Laporta. Y se mojó sobre la nueva propuesta de modelo del club blanco. «¿Vender el 5%? El Madrid no sé porqué lo ha hecho, yo respeto lo que hagan, pero nosotros no lo tenemos ni pensado», dijo.

El presidente intentó explicar su cambio de opinión con respecto a la Superliga. «Nosotros queremos la paz y la sostenibilidad del fútbol. Sostenibilidad es que todos tengamos las mismas oportunidades. Yo me encontré la Superliga hecha, la situación era de mucha diferencia y ventaja de los clubes estados con los históricos. Ceferin y Al Khelaifi están receptivos para escuchar todas las opciones. Fui a hablar yo y hablamos del tema de la TV Unify y del formato, y UEFA estuvo de acuerdo. Llegamos a un principio de acuerdo y después me enteré de que el Real Madrid no lo seguiría. Estamos en transición, es mejor que vayamos todos juntos. Hay algunos que quieren instalarse en el conflicto», comentó.

De hecho, Laporta considera al Barcelona como un club más grande y exitoso que el Real Madrid. «La alegría se ha instalado en el barcelonismo. Sumando todas las secciones tenemos 48 Copas de Europa, en este mandato la alegría se ha instalado», explicó en el encuentro.

Laporta presume de números

El presidente aprovechó para sacar pecho por su gestión en estos años de presidencia. «Nosotros llegamos con un legado desastroso, el Barça estaba prácticamente en quiebra. Diseñamos un plan estratégico, las medidas que tomamos fueron con la premisa de que el socio no tuviera que poner dinero, y seguir siendo de los socios. Otra cosa es si la gestión es transparente, con los patrocinadores seguimos una estrategia ambiciosa, tenemos grandes patrocinadores como Spotify, Nike… Todos los patrocinadores pasan por un proceso exhaustivo de ‘compliance’», aseveró.

Laporta no se lanzó a hacer promesas de fichajes por la situación económica, pero sí presumió de haber conseguido renovar a toda la columna vertebral joven. «Nos hemos excedido y en breve podremos volver a estar en el 1/1. Queremos volver a eso para recuperar la normalidad, no nos angustia tanto. Tenemos un equipo competitivo y creo que podremos gestionar bien si hace falta para tener un equipo aún más competitivo», indicó.