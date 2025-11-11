Nuevo favor del PSOE al Barcelona: el Ayuntamiento le rebaja un impuesto por las obras del Camp Nou

El Barcelona ha recibido un nuevo regalo por parte del socialismo. El club ha recibido una bonificación por parte del Ayuntamiento de Barcelona por las obras del Camp Nou. El consistorio que lidera Jaume Collboni ha aprobado una rebaja del 35% del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) sobre la cuota de las obras del Espai Barça. La medida ha sido aprobada en la Comisión de Ecología, Urbanismo, Movilidad y Vivienda celebrada este martes, con el voto favorable de todos los grupos que tienen representación en el Ayuntamiento.

Los grupos han declarado como «de especial interés y utilidad municipal las obras de movimiento de tierras, muros de contención y pantallas perimetrales y cimientos» del Espai Barça. Este espacio es el que incluye el Camp Nou, así como el nuevo Palau Blaugrana, el resto de instalaciones deportivas y una reforma que abarca cerca de 40.000 metros cuadrados.

En las últimas semanas, el Barcelona ha recibido ya la luz verde del consistorio para regresar al Camp Nou, al concederles la Licencia de Primera Ocupación, tras la remodelación absoluta a la que están sometiendo a su estadio. Todo, pese a las polémicas relacionadas con la obra, entre las que destacan las pésimas condiciones laborales a las que están sometidos los trabajadores de las obras.

Favores al Barcelona por las obras del Camp Nou

Aunque esta rebaja del 35% sobre el ICIO que le concede el ayuntamiento barcelonés no es la mayor de las ayudas que ha recibido del socialismo en los últimos meses. Cabe recordar que el Gobierno de España, el de Pedro Sánchez, intervino en la inscripción de Dani Olmo el pasado curso. Según la normativa de la Liga, el futbolista no tenía que haber jugado a partir del 1 de enero, al finalizar su inscripción y no tener margen en el límite salarial.

El Gobierno intervino para, a través del CSD, darle la cautelarísima al club y poder contar hasta final de temporada con Dani Olmo en su equipo. De lo contrario, no hubiera podido jugar en Liga, ni en ninguna otra competición, al no tener licencia federativa.

Ahora, de nuevo, los socialistas vuelven a parecer en escena. En este caso, el consistorio que gobierna el PSC, con Jaume Collboni como alcalde, ha decidido otorgarle un beneficio del 35% en el Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras respecto a las obras del Espai Barça, que abarca cerca de 40.000 metros cuadrados.