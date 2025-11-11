Lewandowski pone en el aire su futuro en el Barcelona: «Si me contactaran, no les daría una respuesta»
El polaco transmitió que no tiene prisa en tomar una decisión
Su contrato expira el próximo 30 de junio
Terremoto Messi en Barcelona
Robert Lewandowski no tiene aún tomada una decisión sobre su futuro más allá de esta temporada. El delantero termina contrato a final de temporada y, pese a que sigue demostrando su gen goleador cada vez que sale al campo, los rumores de que puede ser su último año en el FC Barcelona se han vuelto a disparar a raíz de sus últimas declaraciones.
Horas después de marcar un hat-trick en Balaídos, el polaco fue con su selección para el parón de noviembre. Fue entonces cuando aprovechó el momento para sembrar dudas acerca de qué elegirá si finalmente el club azulgrana le ofrece la renovación: «Todavía no sé la respuesta. No tengo prisa, estoy en paz conmigo mismo, eso es lo más importante. Incluso, si me contactaran ahora, no respondería a esa pregunta. También tengo que sentir qué es lo mejor para mí. Ahora estoy tranquilo, no tengo prisa y, en este momento, no espero nada más», explicó.
Lewandowski piensa en presente
A pesar de que podría tener su mercado en destinos exóticos para un futbolista de su edad como Arabia Saudí o la MLS si el Barça da por concluida su etapa. Lewandowski fue titular en tres de los últimos cuatro partidos en los que estuvo disponible en Liga. En total suma siete goles en doce encuentros, siendo una pieza de segunda fila que está siendo muy útil para Hansi Flick. A pesar de que uno de los deseos de Joan Laporta sigue siendo traer un nueve joven para hacer la transición, aún se desconoce cuál será la decisión definitiva.
De momento, su deseo sigue siendo ayudar al equipo en los próximos meses: «No tengo prisa, lo más importante es la sensación que yo tenga. En este momento no tengo que pensar sobre mi futuro. Estoy muy feliz y centrado en esta temporada. Eso tengo en mi cabeza. No sé si podré hacer las cifras del año pasado, cuando estoy en el campo en los goles por minuto son similares a la temporada pasada. A mi edad te fijas en cosas que no te fijabas hace cinco o seis años. Si estoy en el campo me siento bien, en los entrenamientos rindo a nivel alto», explicó hace unas semanas.