Lewandowski se gana el sitio

Robert Lewandowski se ha ganado recuperar su sitio como delantero titular del Barcelona tras su hat-trick en Vigo. Los tres goles del delantero polaco contra el Celta demuestran que no ha perdido su olfato y que vuelve a estar en un gran estado de forma. Es el máximo goleador del equipo en Liga a pesar de perderse varios partidos por lesión. Flick apostó por su titularidad sentando a Ferran Torres y será complicado que vuelva a ser suplente.

A ver como sienta Hansi Flick de nuevo a Robert Lewandowski tras el parón de selecciones después de lo vivido en Vigo. Eso pensarán en el club blaugrana en la mañana de este lunes. Hay debate ya en la delantera, aunque parece que por datos el delantero polaco parte con ventaja para recuperar su sitio.

Por culpa de las lesiones, hasta dos ha vivido Lewandowski en este inicio de temporada, el titular durante estos primeros meses de curso ha sido Ferran Torres en la delantera culé. El atacante valenciano ha llegado a jugar 11 partidos desde el inicio y solamente en dos se ha quedado sin jugar, uno por lesión. Más los tres minutos testimoniales que disputó en Vigo. Tras ese bagaje de minutos y oportunidades, Ferran ha anotado siete goles entre Liga y Champions.

Lewandowski, en cambio, solamente ha jugado como titular cinco partidos este año, el último contra el Celta el pasado domingo. La mitad de oportunidades que Ferran. Y por lesión se ha quedado sin jugar en cuatro partidos, el doble que su compañero de posición. A eso hay que sumarle que en algunos encuentros jugó muy pocos minutos: 17 frente al Elche, 19 contra el PSG, 13 en Vallecas o 15 ante el Levante.

A pesar de disfrutar de menos oportunidades, Lewandowski ha marcado los mismos goles que Ferran Torres a estas alturas: siete. La diferencia es que el polaco los ha metido todos en Liga y es el máximo goleador del Barcelona en esta competición. No era titular desde primeros de octubre en Sevilla y demostró que su olfato sigue intacto.

Tres goles perfectos ante el Celta de Vigo para apretar la Liga aprovechando el tropiezo del Madrid en Vallecas. Lewandowski marcó uno de penalti, otro llegando con el pie en un centro al área y otro de cabeza al primer palo tras un saque de esquina. Se le caen los goles y se ha ganado el sitio que siempre ha tenido como titular en la delantera blaugrana.