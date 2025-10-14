Lewandowski responde a las críticas sobre su edad: «Eso es una tontería»

El futuro de Robert Lewandowski es un auténtico misterio. Desde hace semanas, las especulaciones acerca de qué hará la próxima temporada siguen generando intriga en el barcelonismo. Sin embargo, el delantero polaco tiene muy claro que aún puede seguir compitiendo en la élite a sus 37 años, sea en el FC Barcelona o en otro club para afrontar la última etapa de su carrera deportiva.

Aprovechando el parón de selecciones, el nueve habló para los medios polacos acerca de los críticos que consideran que ya no tiene edad para ser titular en el equipo de Hansi Flick. De hecho, quiso reivindicar que los números respaldan que puede seguir dando guerra más años: «Aún siento que puedo dar mucho más. Cuando alguien busca algún aspecto de mí que le permita explicar algo, siempre dice que soy viejo, que no puedo correr, que no tengo ganas de correr o que no trabajo», empezó.

«Y eso es una tontería. Basta con mirar la distancia que he recorrido y cuánto he corrido, así que no es así. Claro que soy consciente de que a mi edad, jugar menos minutos podría beneficiarme a lo largo de la temporada», añadió Robert, que viene de marcar con Polonia en el partido clasificatorio del Mundial ante Lituania.

Lewandowski ha sido titular en cuatro de los diez partidos esta temporada, dos de los cuales han sido consecutivos. Ejerció de verdugo al fallar el penalti contra el Sevilla y suma cuatro goles. Este curso está teniendo mucha menor carga de minutos, pero aun así el punta quiere seguir siendo importante allá donde esté jugando.

«No quiero decir que sea víctima de mi edad, pero hay gente que sabe aprovecharla, pero me siento muy bien. Obviamente, no espero jugar los 90 minutos en cada partido, o veo el fútbol de forma un poco diferente, pero una vez en el campo, sé que puedo con él. No supone una gran diferencia, porque sigo estando bien físicamente en los entrenamientos, sigo destacando. No es que desaparezca en los entrenamientos, así que en ese sentido, siento que todavía tengo mucho que dar», confesó en TVP Sport.

El agente de Lewandowski alimenta la incertidumbre

El polaco termina contrato el próximo 30 de junio y, de momento, no hay ninguna oferta de renovación sobre la mesa. Sobre ello ha hablado su representante Pini Zahavi: «El contrato de Lewandowski con el Barcelona expira el verano de 2026 y aún no hay decisiones tomadas. Tenemos que esperar y ver qué pasa en los próximos días», aseguró.

Desde Arabia Saudí y Turquía han despertado rumores de un posible interés en fichar al delantero del Barça, pero su agente ha salido a desmentirlo: «No hay nada oficial respecto a negociaciones con equipos de Arabia. No hay ofertas en este momento», añadió en declaraciones a 365Scores.