El médico que curó a Messi de pubalgia, sobre Yamal: «Una cosa es no parar y otra el exceso de partidos»

En pleno caso Lamine Yamal por su pubalgia y su desconvocatoria con la selección española es importante conocer la valoración de los expertos. Y alguien que de esta lesión entiende un rato es Miquel Àngel Cos, ex fisioterapeuta del Barcelona entre 2000 y 2008. De hecho, en aquellos años curó a Leo Messi de esta misma enfermedad. El médico catalán atiende a este periódico para relatar su método conservador a la par que activo: «Una cosa es no parar y otra el exceso de partidos».

Lamine, que lo ha jugado todo desde que se ‘recuperó’ a la vuelta del segundo parón de selecciones de esta temporada, se perderá esta tercera y última ventana, generando su tratamiento de este lunes desconocido por la Real Federación Española de Fútbol un cisma entre el Barça y España. Su desconvocatoria ha traído cola, aunque las voces más experimentadas ya venían avisando de su acumulación de minutos.

Preguntado por si era conveniente que fuese con la selección española, Miquel Àngel Cos afirma que «el descanso absoluto no es recomendable, en cambio, más del 70% de patologías viene por un exceso de carga». «Hay que buscar el equilibrio, una cosa es gestionar las cargas y no para y otra el exceso de partidos», expresa.

«A mí me gusta decir que las pubalgias en el fútbol se tratan en septiembre, octubre y noviembre. Viene después de las vacaciones porque después de períodos de inactividad la pubalgia tiene tendencia a mostrarse. El descanso no es la mejor recomendación, aunque nos pueda parecer un contrasentido. El tendón pierde ciertas cualidades y viscoelasticidad», explica.

«Una cosa es gestionar y otra el exceso»

«Las pubalgias no se tratan, se gestionan. Pararlo en seco no, porque después de un período de vacaciones suelen repetir el cuadro. Sabemos que el que la ha sufrido es fácil que se le repita si no sigue algún protocolo durante la época de descanso», aclara el ex trabajador del Barcelona.

«Por ejemplo, en el caso de Messi estaba en el filial, subió al primer equipo, ya estaba en la sub-18 de Argentina, además con la absoluta porque ya destacaba… Ese gran volumen de trabajo en diferentes superficies afecta porque las pubalgias, son multifactoriales», recuerda.

La maratón de Yamal

«Entendí que Lamine jugará contra el Real Madrid, pero luego tienes que gestionar las cargas en los entrenos para que al partido llegue más fresco y que el pico de dolor agudo vaya hacia abajo», asegura. 90′ en el Santiago Bernabéu, 88′ contra el Elche y 90′ ante Brujas y Celta de Vigo. Quizá demasiado para un jugador lesionado y de 18 años.

Pese a ello, Miquel Àngel Cos entiende que «los profesionales que están con él si ven que durante la semana va subiendo las cargas y el trabajo es progresivo y lo asume perfectamente, normalmente se juega con un antiinflamatorio». «Cuando estás bien no estás tan bien y cuando estás mal no estás tan mal», dice, una afirmación muy similar a la que expresó Nico Williams, afectado de pubalgia, tras marcar gol con el Athletic Club el pasado domingo en San Mamés.

Su charla con este periódico se produce antes de su desconvocatoria por España: «Los servicios médicos del Barça y de la Federación deberían hablar. Sería bueno un lapsus y un descanso, van bien para acabar de recuperar esa lesión. Con la acumulación de partidos de vez en cuando necesitas un poco de oxígeno. También estaría bien jugar menos minutos, gestionar eso en función de la necesidad».