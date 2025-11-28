Laporta contesta a Florentino: «Sus declaraciones están en fuera de juego, tiene barcelonitis»

Joan Laporta ha contestado este viernes a Florentino Pérez tras las palabras del presidente madridista en la Asamblea de socios compromisarios del Real Madrid del pasado fin de semana. El presidente del Barcelona ha alzado la voz contra su eterno rival y ha encrudecido la guerra entre los dos gigantes del fútbol español.

«Ahora que me acuerdo de las declaraciones en la Asamblea del Madrid, que no he tenido oportunidad de comentarlas y ahora que estoy en Andorra las comento. Creo que están fuera de juego, denotan la barcelonitis que tiene el Madrid. Parece que han de hablar del Barça para justificar no sé qué. Están presentes en todo momento en el proceso judicial del ‘caso Negreira’, que lo están estirando como un chicle porque saben que no hay nada, pero es una manera de justificar una cosa que no es cierta: el Barça nunca ha comprado árbitro y al Barça generalmente no le favorecen los árbitros, han favorecido toda la vida al Madrid. Sin ir más lejos, la jornada pasada, el Madrid marca dos goles que para mí, es claro que Bellingham toca el balón con el brazo y en el otro Vinicius le rompe la nariz a Iñaki y esos dos goles no tendrían que haber subido y ahora el Barça estaría liderando la Liga», señaló Joan Laporta atacando al Real Madrid desde Andorra.

El presidente del Barcelona ha roto su silencio y atacado con todo al Real Madrid y su presidente: «Tienen una manía persecutoria contra la mejor etapa de la historia del Barça, no les gustó que el Barça fuera la referencia Mundial, del 2004 al 2015, donde el Barça fue hegemónico, y quieren buscar justificaciones que no van a ningún lugar. Éramos el equipo que jugaba mejor, reconocido, admirado y estimado por lo que dábamos, reconocido por lo que hacíamos y admirado por cómo lo hacíamos. Ganamos muchos títulos y el juego del Barça fue admirado en todo el mundo, así que no busquen excusas de mal pagador».

«Si están instalados en la barcelonitis, yo encantado porque generalmente son épocas que el Barça es exitoso y triunfa. La televisión del Real Madrid está intentando influenciar a los árbitros cada semana», señaló atacando al club blanco.

Laporta también defendió a Tebas: «Después de las declaraciones de la Asamblea, de atacar al presidente de la Liga, me da que pensar mal. Yo he tenido mis más y mis menos con Javier Tebas, es una persona noble y que vive con mucha pasión su cargo. Tenemos una relación normal, no de privilegio, que no la pretendemos, tenemos una relación normal y el Madrid tiene una relación de enfrentamiento con la Liga y están obsesionados con echarle y querrán poner a alguien que a mí no me genera confianza esa estrategia. Tebas hace todo lo que puede para lo mejor para la Liga, así que me hace sospechar que impulsado por el Madrid lo intenten sacar para poner ¿a quién?».