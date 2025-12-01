Laporta explica el caos del Camp Nou: «Hubo una sobrecarga sin sentido»

Joan Laporta se ha visto obligado a dar la cara para explicar el caos que se vivió en el Camp Nou donde miles de personas se quedaron bloqueadas en la entrada del estadio. La razón principal fue un fallo tecnológico en la aplicación de los socios para descargar las entradas, lo que provocó largas colas y el cabreo de los aficionados culés pidiendo la dimisión del presidente del FC Barcelona.

Muchos tuvieron que entrar con el partido ante el Deportivo Alavés ya empezado. A raíz de ello, el club tuvo que apagar los fuegos como pudo con Elena Fort, vicepresidenta del Barça: «Quiero pedir disculpas desde la Junta Directiva y desde el club por lo que ha pasado hoy. Lo sentimos mucho y agradecemos la paciencia de los socios. Sabemos que no ha sido fácil, hemos implementado todas las medidas alternativas que hemos podido y, simplemente, pedir disculpas y trabajar para que esto no vuelva a pasar».

«Aproximadamente han sido afectadas 7.500 personas. Pudieron entrar al estadio 44.834 aficionados, pero al resto hemos intentado ayudarles. Ya hemos implementado nuevas maneras de poder entrar al estadio, ya sea con el localizador, ya sea con un PDF que se ha podido enviar a algunos, ya sea con la identificación visual. Hemos reaccionado sobre esta situación y al final, aunque sí que es cierto que era una vez empezado el partido, han podido entrar prácticamente la mayoría», explicó Fort.

Este lunes Laporta apoyó el discurso, pero entró un poco más en materia para asumir responsabilidades: «Estamos trabajando para que el episodio del sábado no vuelva a ocurrir y finalizando la investigación para saber lo que ocurrió. Trabajamos con proveedores tecnológicos de primer orden y reconocimiento internacional. Les pedimos que nos dieran toda la información y la responsabilidad para que nos den garantías de fiabilidad. Fue un caso muy insólito. No hemos parado ni este domingo ni este lunes, y a lo largo del día de hoy sabremos todo con más claridad», explicó.

«El fallo terminó 30 minutos después de que empezase el partido. Sabemos qué falló y lo explicaremos. Hubo una sobrecarga sin sentido. Daremos una rueda de prensa mañana para comunicar lo que ocurrió y las conclusiones de la investigación. De nuevo, pedimos disculpas a los socios que se vieron afectados», concluyó Laporta.