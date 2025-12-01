El dilema económico del Barça con la Superliga y un motivo de peso para no entrar en la ECA

Dilema y de los gordos el que tiene entre manos el Barça con la Superliga, la UEFA y su ingreso en la European Clubs Association, la conocida como ECA. Joan Laporta tiene que tomar una decisión de peso en las próximas semanas con respecto a su papel y postura con la Superliga. Si bien en los últimos tiempos se había desligado de la propuesta de A22 Sports y Real Madrid en favor de su acercamiento a la Aleksander Ceferin y la UEFA.

El paso al frente de Florentino Pérez y Real Madrid con su demanda multimillonaria ante la UEFA pone en una tesitura delicada a Joan Laporta y el Barça, que deben elegir uno de los dos caminos que se le presentan por delante. Cabe recordar que, cómo se ha ido publicando en los últimos días, las dos demandas que interpondrán tanto A22 Sports y Real Madrid pueden alcanzar los 4.500 millones de euros.

Y es que de un tiempo a esta parte, el Barça decidió dejar a un lado su apuesta por la Superliga y dar la espalda al Real Madrid, y comenzar a recuperar relaciones con la UEFA, a través de la ECA. El primer paso dado por Laporta fue el de acercarse al organismo que preside Nasser Al-Khelaifi, la actual European Clubs Association, más conocida como ECA.

Principalmente, Laporta estaba preocupado por una más que posible sanción de la UEFA por su Fair Play y la financiación de las obras del Camp Nou, algo que esperaba aliviar con su marcha atrás con la Superliga. Lo que no sabía el mandamás culé es que la Justicia daría la razón al Real Madrid y golpearía con dureza tanto a la UEFA como a la FIFA, confirmando que aplicaron abuso de posición dominante en un intento de bloqueo a clubes que se posicionaban con la Superliga.

En este tesitura, el Barça aún no ha tomado partido ni se ha decantado oficialmente por ninguna de las salidas que tiene frente sí. Joan Laporta estaba acercándose a la ECA pero aún no ha accedido a ella, como tampoco se ha desligado oficialmente de la Superliga. Es por esto por lo que el club culé podría aprovecharse de la situación actual y unirse al Real Madrid en esa reclamación legal que tan importante inyección económica reportaría a las maltrechas arcas de la entidad.

El tema está en que ambas vías son incompatibles, cualquier de los dos caminos que elija Joan Laporta para el Barça dilapidará al otro, son inabarcables ambos. De hecho, el simple hecho de acceder a la ECA impide a los clubes la posibilidad de abrir un proceso judicial a la UEFA, es una de las cláusulas que contemplan sus derechos estatutarios.

Esta encrucijada es la que deberá solventar Joan Laporta. Si apostar por continuar ligado a la Superliga y unirse al Real Madrid en la demanda colectiva que tan buen rendimiento económico puede aportar al club; o si por el contrario decide seguir el sendero trazado en los últimos meses y acercar posturas con la UEFA y la FIFA por medio de la ECA.