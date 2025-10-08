La UEFA se encabezona en oponerse a la Superliga: «Nunca organizaremos una competición para 12 clubes»

Este miércoles se ha celebrado la Asamblea Anual de la ECA en Roma, donde ha asistido la UEFA para volver a hablar acerca de la Superliga. Su presidente, Aleksander Ceferin, ha señalado los intereses que tiene a la hora de crear un nuevo modelo para la Champions a pesar de las críticas por la gran cantidad de equipos y la carga de partidos para los clubes.

«Hemos superado crisis sin precedentes, desafiando las tradiciones y haciéndonos más fuertes que nunca. Hemos superado guerras, epidemias y trastornos económicos, pero el fútbol europeo ha salido fortalecido y se asemeja al espíritu de los gladiadores. Demostramos ese coraje cuando decidimos reformar las competiciones de clubes, algo que se ha visto recompensado porque ha generado valor dentro y fuera del campo», comenzó Ceferin.

Sin embargo, el presidente de la UEFA sigue encabezonado con no intentar mediar con el proyecto de Superliga: «Europa establece los estándares en lo que respecta al fútbol mundial y desde fuera ha habido intentos de reformar nuestro deporte, pero nunca organizaremos una competición para 12 clubes. El fútbol tiene que ser inclusivo, que todos tengan una oportunidad de ganar las mejores competiciones».

«Promovemos un fútbol inclusivo que sea un ancla en los momentos difíciles que vivimos. El fútbol es un lugar al que todos pertenecemos. Ante las crisis políticas y sociales, necesitamos algo que nos una, y el fútbol tiene ese papel y debemos conservarlo», sentenció.

La EFC se fundó como ECA (European Club Association) en 2008 con 137 miembros y actualmente engloba a unos 800 clubes de fútbol europeos de más de 55 países. Un evento al que acudió Joan Laporta como invitado para tender lazos con el FC Barcelona, club que aún sigue dentro de la Superliga. La guerra con la UEFA continúa para definir el torneo europeo que sea más exitoso a nivel deportivo, social y comercial.