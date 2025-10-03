Laporta se reunirá con Al Khelaifi para reconciliarse con la UEFA y salir definitivamente de la Superliga

El FC Barcelona está cada vez más cerca de abandonar la Superliga. Joan Laporta seguirá estrechando lazos con la UEFA y acudirá el próximo miércoles en calidad de invitado a la gala previa de la Asamblea General de la Asociación Europea de Clubes (ECA), presidida por Al Khelaifi. Un movimiento que dispara los rumores de la reconciliación del club culé con los principales organismos del fútbol europeo.

En los últimos días, el también presidente del Paris Saint-Germain ha bajado el hacha de guerra para tender la mano al Barça. Ambos estuvieron juntos con Ceferín en el palco de Montjuic para ver el Barcelona-PSG de Champions y se vieron sonrientes en todo momento. Eso hizo que Laporta haya enfriado sus relaciones con la Superliga, donde Florentino Pérez está a la cabeza, y esté dispuesto a seguir acercando posturas en la capital italiana. Una propuesta que recibió este mismo miércoles del propio Al Khelaifi como prueba de conciliación.

Laporta, en reconciliación con la UEFA

«Nunca ha existido, salvo en la cabeza de unos cuantos ilusos. Con el nuevo formato de las tres competiciones masculinas de la UEFA y la renovada Copa Mundial de Clubes de la FIFA, menos aún, es imposible. Nadie lo apoyará: ni los aficionados, ni los jugadores, ni los medios de comunicación, ni los gobiernos, ni por supuesto los clubes», explicó hace unos meses el dirigente catarí.

Se espera que en dicho encuentro entre ambas partes, los caminos del Barcelona y la UEFA vuelvan a entrar en sintonía y dar otro golpe al Real Madrid, siendo el único de los clubes fundadores que seguirían defendiendo la creación de un nuevo formato de la máxima competición europea. Por el momento, el FC Barcelona no ha salido formalmente de la Superliga, pero se espera que este nuevo movimiento afiance más la postura que le hace cambiar de bando.