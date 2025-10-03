La celebración de Lamine Yamal ya es marca registrada en la Unión Europea. El famoso ‘304’ que hace con sus manos cuando marca un gol y que rinde tributo al barrio donde se crio, Rocafonda, ha quedado registrado como una marca que se utilizará en prendas de ropa, zapatillas o mochilas en países de la UE.

La última estrella mundial del fútbol no olvida sus orígenes en el barrio de Rocafonda y este verano ha blindado el gesto con el que celebra sus goles, el ‘304’, para una amplia diversidad de posibilidades comerciales en la UE, entre ellas prendas de ropa y deportivas de todo tipo y mochilas.

Yamal ha formalizado hasta 2035 siete marcas comunitarias ante la Oficina de la Propiedad Intelectual de la UE, con sede en Alicante, dos de ellas con su nombre y apellidos y las cinco restantes con ese número que se identifica con los tres últimos dígitos del código postal de su barrio, Rocafonda, en Mataró (Barcelona).

Además del registro del término ‘Lamine Yamal’ de forma genérica y mediante una grafía que habitualmente usa con caracteres de segmentos rectangulares, el futbolista del Barça se ha reservado las marcas ‘LY304’, ‘304’ y ‘304 FC’ y, además, dos figurativas más con el juego de sus dedos para formar el número.

Lamine Yamal y la UE

En este conocido gesto, Yamal cruza los brazos y de la mano izquierda extiende el meñique, anular y corazón para señalar el ‘3’, hace un círculo con los dedos índice y pulgar para el ‘0’ y, con el pulgar encogido, estira los dedos restantes de la derecha para terminar con el ‘4’.

De esta manera, este joven de 18 años celebra cada éxito sobre el césped recordando su estrecho vínculo con el humilde barrio donde creció, una zona obrera y multirracial que no se olvida de reivindicar y donde es especialmente querido.

Su celebración y otras marcas

Las primeras marcas con su nombre quedaron formalmente registradas el pasado mayo para prendas de vestir, ropa deportiva, gorras, chaquetas, zapatillas y hasta prendas íntimas, y muy poco después la EUIPO también protegió las marcas ‘LY304’, ‘304’ y ‘304 FC’ ampliando a más artículos.

Balones de fútbol, guantes, muñecos, gafas, cascos, relojes, auriculares, mochilas, barras de pesas y sin olvidar los juegos electrónicos figuran entre esos productos cuya explotación comercial queda reservada para el joven internacional español.

Y más recientemente Lamine Yamal ha decidido, del mismo modo, proteger el diseño gráfico de las manos cruzadas con el 304 para todos los productos y servicios anteriores y añadiendo numerosas actividades de educación, entretenimiento y deportivas, los espectáculos y actuaciones musicales, la organización de eventos, las competiciones y la organización de torneos.