La plantilla del Barcelona se baña en oro por un regalo de Navidades

Al que fue este jueves a entrenar a la Ciudad Deportiva Joan Gamper de la plantilla del Barça, que hoy libraba y se ofrecía sesión libre, le tocó el Gordo, un regalo. Fueron varios los jugadores que se acercaron al entrenamiento libre tras el triunfo ante el Eintracht de Frankfurt (1-2), para realizar algunos trabajos de prevención y recuperación. Fueron estos los que se toparon con la sorpresa, Navidades anticipadas, un regalo de categoría. Lo que no esperaban los jugadores era encontrarse con un obsequio tan exclusivo como inesperado: un iPhone 17 Pro Max de oro personalizado, entregado por representantes de GSA Motors, una empresa de los Emiratos Árabes dedicada al alquiler y compraventa de vehículos de alta gama.

Los jugadores que acudieron durante la mañana fueron recibidos por un grupo reducido de invitados vinculados al club, que se encargó de repartir los dispositivos antes de que los futbolistas iniciaran su trabajo en el gimnasio. Dani Olmo, Marc Casadó, Gerard Martín, Gavi, Sczezny, Koundé y Ter Stegen estuvieron entre los primeros en recoger su teléfono. Cada unidad de regalo incluía un grabado especial en la parte trasera: nombre, dorsal, escudo del Barça y el logo de GSA Motors.

GSA Motors, con poca trayectoria aún en el mercado internacional, ha reforzado en los últimos meses su presencia en la élite deportiva mediante diversas iniciativas vinculadas a figuras del fútbol profesional. Sin embargo, desde la cúpula culé no se prevé que esto se traduzco en alguna otra operación de colaboración o acuerdo comercial. La entidad azulgrana no contempla que la firma pase a formar parte del elenco de patrocinadores del Barça.

El gesto llamó la atención por el regalo en sí y por su carácter sorpresa. Los jugadores, en agradecimiento, accedieron a firmar varias camisetas y a posar en fotografías con los representantes de la marca emiratí, según cuenta Sport. En cualquier caso, los miembros de la plantilla que no estuvieron presentes durante la mañana recibirán su iPhone en las próximas horas.

En el acto también participó Samir Chamkha, empresario conocido en los entornos próximos a la directiva azulgrana y habitual en eventos relacionados con personalidades del club. Su presencia estuvo ligada exclusivamente a la entrega de los dispositivos, sin relación contractual añadida.

En esta ocasión, el regalo llega en plena semana de preparación antes del duelo liguero frente a Osasuna, donde el Barça buscará mantener el liderato. Aunque el equipo disfrutaba de un día de descanso, sin entrenamiento obligatorio, varios futbolistas optaron por completar trabajos individuales después del desgaste físico del encuentro europeo. Fue en esa franja de tiempo cuando se produjo la entrega inesperada de los iPhone 17 Pro Max de oro personalizados.