La afición del Eintracht de Frankfurt, en su segunda visita en toda su historia al Camp Nou, volvió a liarla. En el año 2022 invadió el estadio culé con 30.000 aficionados. Esta vez no pudo llenarlo con tantos hinchas alemanes, pero los más de 2.000 que estuvieron en la zona visitante la liaron de lo lindo con bengalas, lanzamiento de objetos y mamparas rotas.

La rivalidad entre las aficiones de Barcelona y Eintracht ha crecido mucho desde lo sucedido en 2022 con aquella invasión. El club culé tenía claro que este año tenía que erradicar ese problema y lo consiguió vendiendo todas sus entradas a socios del Barça.

Aun así, varios aficionados del Eintracht, no muchos, lograron colarse entre la afición del Barcelona. Y eso produjo varios altercados, ya que los hinchas culés los localizaban e intentaban echarlos del campo a empujones. Eso provocó también que las aguas se calentasen tras el gol alemán.

Tras el 1-0 los aficionados del Eintracht empezaron a liarla desde la grada visitante del Camp Nou. Encendieron decenas de bengalas y empezaron a tirar objetos contra la afición azulgrana. Y así estuvieron casi todo el partido. También terminaron rompieron varias mamparas. Una agresividad que puso en peligro la integridad de muchos de los aficionados locales.