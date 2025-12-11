El Bernabéu señala a Vinicius

No fue la primera vez, pero sí la más evidente. El estadio Santiago Bernabéu señaló directamente a Vinicius Junior. En tres ocasiones, el respetable silbó con contundencia al brasileño, que hizo un partido muy pobre contra el Manchester City. Sin Mbappé, que estaba en el banquillo sin ninguna opción de participar en el partido, tenía que ser el líder que se presupone de un jugador de su calidad, pero estuvo muy lejos de su nivel.

Vinicius no hizo gol y oportunidades tuvo. En concreto, dos muy claras. Tampoco dio una sola asistencia. Intentó dos centros, pero no encontraron compañero. Sí disparo tres veces, siempre fuera. Este despropósito de encuentro acabó con la paciencia de un Bernabéu que no dudó en abroncarle.

El malestar con Vinicius también se trasladó a la planta noble del Santiago Bernabéu. En la cúpula alucinaron con la actuación del brasileño. Especialmente, con su nula capacidad de tomar buenas decisiones. Mandó al traste dos acciones de valor gol por ser incapaz de hacer llegar el balón como se presupone de un jugador del Real Madrid a Bellingham, primero, y a Rodrygo, después. Todo esto por no hablar de que empezó defendiendo, para sorpresa de propios y extraños, pero pronto se le olvidó eso de mirar para atrás.

Todo esto por no hablar de su rendimiento en los últimos meses de cara a portería. Si ante el City, Rodrygo fue capaz de poner final a una sequía que duraba 1.432 minutos, su compatriota lleva sin marcar un gol 942 minutos. No ve portería desde el 4 de octubre, cuando le hizo un gol al Villarreal en el Santiago Bernabéu.

Se puede decir que Vinicus salió señalado por el Bernabéu y por los que mandan en el Real Madrid. El brasileño está en una posición complicada con su futuro y actuaciones como la que firmó ante el Manchester City no ayudan. El delantero y su entorno piden y exigen, pero la realidad es que en el terreno de juego no da lo que se espera de él.

Con la idea de entenderse

Jugador y club parecen condenados a entenderse. Vinicius quiere quedarse y sus representantes deberán reconducir unas negociaciones que ya estuvieron encarriladas. Desde las oficinas, se sigue considerando al brasileño una pieza esencial del proyecto, aunque actuaciones como la del City hacen que uno se replantee todo. Por eso, la prioridad institucional continúa siendo su continuidad.

En términos económicos, el club recuerda que necesita obtener rentabilidad de la fuerte inversión realizada en 2018. La evolución deportiva de Vinicius y su creciente impacto mediático han justificado un respaldo constante que el Real Madrid no está dispuesto a perder sin contraprestación. «Si llega una oferta y se marcha, no pasa nada; pero si no renueva, existe el riesgo de irse gratis», señalan desde el entorno de la directiva.

Con el acuerdo pactado -pero nunca firmado- Vinicius habría pasado a ser el futbolista mejor pagado de la plantilla, sin alcanzar las cifras totales de Mbappé debido a su prima de fichaje como agente libre. El Madrid incluso estaba dispuesto a romper su techo salarial para retener al brasileño, asumiendo el riesgo de generar debate interno. La postura actual, sin embargo, es firme: no habrá prima de renovación y, si llega una oferta adecuada, se estudiará sin dramatismos. El club desea que continúe, pero si no es posible, buscará activamente soluciones.