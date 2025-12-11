El Real Madrid está preocupado por la rodilla izquierda de Kylian Mbappé. El francés entró en la convocatoria para el encuentro contra el Manchester City con el fin de despistar, de intimidar, pero tanto el jugador como Xabi Alonso sabían perfectamente que no iba a jugar ni un solo minuto. Y no lo iba a hacer porque está lesionado. Participar en el encuentro contra los ingleses hubiese supuesto un riesgo para su físico, ya que podría haber agravado su dolencia, convirtiéndola en una lesión mucho más grave.

Las horas previas al encuentro contra el Manchester City estuvieron marcadas por el estado físico de Mbappé. El galo no se entrenó junto al resto de sus compañeros el martes, y el club decidió esperar hasta las 14:00 horas del miércoles para dar a conocer la convocatoria. El motivo no era otro que esperar al francés, quien finalmente terminó entrando en la lista, aunque no iba a poder jugar.

La mañana del partido fue frenética para el Real Madrid y Mbappé. El jugador acudió a Valdebebas para ser examinado de su rodilla, y se decidió pedir una segunda opinión externa. Ambos concluyeron que no podía jugar y que, de hacerlo, supondría un riesgo muy importante. Tampoco estará contra el Alavés, no viajará a Talavera para jugar los dieciseisavos de final de la Copa del Rey y su presencia contra el Sevilla en el último partido de 2025 dependerá de su evolución. Pero todos saben que correr riesgos sería una temeridad.

Una baja irreparable

Sin duda, esta ausencia es un problema mayúsculo para un Xabi Alonso que sabe perfectamente que el francés es un jugador fundamental en el ataque madridista. La temporada del galo está alcanzando un nivel estelar. Acumula 25 goles y cuatro asistencias con el Real Madrid. Además, suma cinco dianas y tres asistencias con Francia. Con su último tanto en la Liga, supera a Erling Haaland en la carrera por la Bota de Oro, ya que el noruego suma 15 goles y el madridista 16. Un gol más, 17, ha hecho Kane con el Bayern.

Además, estas molestias en la rodilla tiran por tierra salvo milagro su intento de romper el récord que tiene Cristiano Ronaldo de 59 goles con el Real Madrid en un año natural. El luso lo hizo en 2013. Por el momento, el francés suma 55 dianas. A los blancos le restan tres partidos en este 2025, pero su presencia en ellos está muy complicada.