La afición madridista dedicó una tremenda pitada a los de Xabi Alonso

El Santiago Bernabéu volvió a pitar a un Real Madrid que, de nuevo, volvió a estar muy por debajo de lo que se requiere. Esta vez en un partido señalado en rojo en Champions League contra el Manchester City, en el que los de Xabi Alonso perdieron por 1-2. La afición madridista no dudó en dedicar a los jugadores y al cuerpo técnico una tremenda pitada que ni la megafonía pudo silenciar al emitir el himno del club cuando acabó el encuentro.