El mosquetón de Marlaska

Nada extraño habría en el hecho de que el Ministerio del Interior, cuyo titular es Fernando Grande-Marlaska, se gastara 47.432 euros en embellecer 112 fusiles antiguos Mauser, modelo 1916 T. Pero que lo haga tirando de una partida destinada a Seguridad Ciudadana y encima se justifique alegando que el dinero es para mantener el orden público ya es de aurora boreal. Los fusiles citados son para lucir en en los desfiles policiales, porque el colmo ya sería que la Guardia Civil se armara con piezas de museo.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) ha presentado ya una denuncia argumentando que con el dinero para los fusiles de colección podrían haberse comprado hasta 505 defensas extensibles. Interior ha licitado el suministro de «un mínimo de 112 armazones de madera» para dichos fusiles, «para uso en distintas unidades» de la Benemérita. Se trata de repuestos del armazón completo, fabricado en madera de haya, tanto cantonera como guardamanos, con un tratamiento exterior de aceite de teka, que se ensamblarán en las piezas metálicas de los fusiles.

Lo que sorprende es que en el pliego de cláusulas administrativas, de 37 páginas, se justifique el gasto alegando que se necesitan estos armazones «para cumplir con los objetivos de mantener el orden público, garantizar la seguridad de los ciudadanos y proteger el libre ejercicio de sus derechos, contemplado en el programa de gasto de Seguridad Ciudadana».

Caramba, Marlaska, si la Guardia Civil tiene que protegernos con un mosquetón de hace más de un siglo es que las cosas están bastante peor de lo que pensábamos. El pliego tiene un párrafo que parece una broma: «Se debe dotar a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de los medios técnicos, materiales y de las infraestructuras idóneas que permitan el desempeño de sus funciones sin riesgo para su integridad, salvaguardando la seguridad de los ciudadanos». Y para cumplir con dicho propósito, a la Guardia Civil se la dota de los medios materiales de principios del siglo XX. Fastuoso.