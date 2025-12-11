El Barcelona no pondrá ningún impedimento a la salida de Ter Stegen si trae una buena oferta en enero

El Barcelona no pondrá ningún impedimento a la salida de Ter Stegen, uno de los capitanes del equipo, si trae una buena oferta en el mercado de invierno. El portero alemán necesita jugar para poder disputar el Mundial del próximo verano y a las órdenes de Hansi Flick ya sabe que lo tiene imposible. Su deseo es el de marcharse para poder contar con esos minutos que necesita.

Ter Stegen lleva diez años como futbolista del Barcelona y este curso está siendo sin duda el más complicado para él junto al del año pasado. Su final está cada vez más cerca. El curso pasado con la grave lesión que sufrió jugó solamente ocho partidos. Empezó titular y a su vuelta ya no tuvo protagonismo con Szczesny por delante.

Esta temporada, con el alemán recuperado, el Barcelona decidió fichar a Joan García y lo ha convertido en su portero titular. «Es el número 1», dijo Flick cerrando la puerta a Ter Stegen hace escasos días a pesar de su reciente recuperación. El portero alemán estuvo muy cerca de salir en verano, pero su última lesión lo impidió y encima permitió la inscripción de Joan. Entró en su primera convocatoria de la temporada el pasado martes en la Champions, pero si se queda lo que le espera es el banquillo hasta el final de campaña.

Ahora la situación de Ter Stegen es bastante complicada. Sabe perfectamente que no va a jugar y necesita muchos minutos de calidad bajo la portería para poder disputar el Mundial el próximo verano con la selección alemana. Si no los tiene no podrá acudir a la gran cita mundialista. Y para ello necesita salir del Barça.

El Barcelona, por su lado, no podrá impedimento a una salida de Ter Stegen en este mercado de invierno. Pero para que esto se produzca tiene que llegar una buena oferta. Una que satisfaga los intereses del club blaugrana. El portero alemán se está moviendo en el mercado en busca de dicha oferta y el próximo mes será crucial para visualizar el final de este culebrón que parece que puede tener un desenlace más pronto que tarde.