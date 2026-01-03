Ni ambientadores ni trucos raros: la experta en hogar explica el método más eficaz para que la ropa del canapé no huela a humedad

La experta en hogar nos explica el método más eficaz para que la ropa del canapé no huela a humedad, no tendrás que usar ni ambientadores ni trucos raros. Es importante saber qué es lo que puede pasar con este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que empezamos a guardar y poner la ropa en unas habitaciones que cada vez son más y más pequeñas.

Necesitamos aprovechar hasta el más pequeño detalle que puede darnos espacio de almacenaje.

Ni trucos raros ni ambientadores

Los ambientadores, a menos que no sean naturales, acaban soltando una buena cantidad de químicos que pueden afectarnos de lleno.

El canapé se ha convertido en nuestro pequeño refugio que puede darnos algunos detalles.

Es hora de aplicar un sistema que nos servirá para poder empezar a generar determinados detalles que, sin duda alguna, serán fundamentales. Este tipo de elementos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa y puede acabar siendo lo que nos dará determinados trucos esenciales.

Ese canapé que está siempre cerrado y que puede acabar teniendo un olor a humedad que no nos gustará.

Este es el método para eliminar el olor a humedad de un canapé una experta en hogar

Esta experta en hogar nos explica el olor a humedad de un canapé que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días. Tal y como explica en las redes sociales Teresa Fernández: «Para que la ropa del canapé no huela a humedad debes poner una base aislante y cajas que transpiren».

Los expertos de Colchonclub nos explican: «Un canapé es una cama que cuenta con una base abatible que sirve para almacenar objetos, tales como ropa, calzado y otros bienes que ocupen demasiado sitio o no dispongan del suficiente espacio en la habitación. Al abrir y cerrar el canapé y almacenar objetos en su interior, puede darse la situación de que un microorganismo entre en cualquiera de los objetos introducidos y que encuentre, sobre todo en los meses más calurosos del año y en entornos especialmente húmedos, su lugar ideal para crecer. Primer síntoma de que algo no está yendo bien. Es necesario limpiar el canapé de humedad en cuanto esta sea detectada para evitar que los posibles hongos que se encuentren en el interior puedan propagarse con mayor facilidad. Los hongos son en realidad colonias de microorganismos que necesitan de humedad y calor para proliferar. Al eliminar la humedad del canapé mediante técnicas de secado y limpiado, estas colonias acabarán desapareciendo, restableciendo el estado original del colchón y su base abatible».

Siguiendo con la misma explicación: «Si has detectado olores extraños en el canapé y lo que pretendes es eliminar los restos de humedad de su interior, echa mano del bicarbonato. Es un potente aliado para retirar humedades localizadas y no demasiado profundas, y te será útil también para medir fuerzas y empezar a calibrar la gravedad del problema. Si el canapé huele a humedad, empieza esparciendo una fina capa de bicarbonato y déjalo actuar unas dos o tres horas. Los restos de humedad deberían desaparecer con su actuación, además de dar un aspecto mucho más blanco a todo el conjunto. Si has detectado manchas sobre alguna de las partes del canapé, echa un poco de bicarbonato y espera a que actúe para que su poder blanqueante elimine los restos de suciedad del tejido. Si las manchas son muy profundas, puede ser necesario que el bicarbonato se tenga que mezclar con agua para potenciar su efecto. Ten en cuenta también que las manchas más profundas pueden requerir de otros remedios más sofisticados, aunque, en cualquier caso, el bicarbonato puede rebajar la intensidad de la mancha y ayudar a eliminar con mayor eficacia los restos que hayan podido quedar sobre su superficie. Los hongos pueden florecer en una gran variedad de superficies, algunas de ellas no porosas. Es el ejemplo del metal, y dado que los canapés pueden contener remates de este material en su interior, sería un error pensar que los problemas de moho no pueden tener su origen en estas piezas. Es necesario hacer un examen exhaustivo de todo el interior del canapé si huele a humedad, sobre todo si el olor desaparece cuando se cierra. Ante la duda, y si la intensidad del olor no desaparece tras haber probado estos remedios, tan solo quedará consultar con un especialista para conocer qué tipo de productos químicos pueden aplicarse sobre su superficie sin que los tejidos que recubren la base del canapé sufran daños».