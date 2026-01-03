El truco fácil para hacer gambas a la plancha sin manchar nada: quedan como de restaurante

Las gambas, al igual que los langostinos o los gambones, son uno de los crustáceos más apreciados en la cocina, tanto por su delicioso sabor como por su versatilidad. Se pueden preparar de muchísimas formas diferentes: al horno, a la gabardina, al ajillo… Y, por supuesto, a la plancha. Sin embargo, hay quienes muestran cierta reticencia a la hora de hacer gambas a la plancha, ya que no es fácil mantener la cocina limpia.

El calor provoca que se liberen líquidos, jugos y restos de sal, que pueden manchar la plancha y dejar un olor a mar en la cocina que luego es difícil de eliminar. Sin embargo, existe un truco sencillo que permite preparar las gambas a la plancha sin ensuciar nada y con un resultado profesional. El objetivo principal es lograr que se cocinen uniformemente: doradas por fuera y jugosas por dentro, para que se puedan pelar con facilidad y disfrutar de su textura y sabor. Este método funciona tanto con gambas frescas como con gambas congeladas.

El truco definitivo para hacer gambas a la plancha sin ensuciar la cocina

El secreto para mantener la plancha impecable y evitar que el olor a mar se impregne consiste en usar papel de hornear. Se recorta un trozo del tamaño de la plancha y sobre él se cocinan las gambas. Este papel deja pasar el calor de manera uniforme, protege la superficie de la plancha, evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza posterior. Además, permite cocinar otros productos sobre la misma plancha después, desde un entrecot hasta un chuletón, sin que queden olores ni residuos.

Una vez colocado el papel, se ponen las gambas sobre él, todas en la misma dirección. En la zona donde se unen la cabeza y el cuerpo de la gamba, se colocan granillos de sal gruesa, que ayudan a realzar el sabor y a conseguir un dorado atractivo. Luego, se añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra para facilitar la cocción y aportar aroma. La cocción se realiza a fuego máximo, durante aproximadamente dos minutos por un lado. Pasado este tiempo, se les da la vuelta a las gambas con unas pinzas y se cocinan uno o dos minutos más, dependiendo del grosor y calibre. Cuando están listas, se retiran a una fuente para servirlas inmediatamente, conservando su jugosidad y sabor. La plancha, por su parte, queda prácticamente limpia: el papel de hornear, manchado por los jugos y la sal, se puede tirar directamente a la basura.

Con estos pasos, preparar gambas a la plancha se convierte en una tarea mucho más sencilla y limpia.

Huevos rellenos con gambas a ajillo y jamón ibérico

Los huevos rellenos con gambas a ajillo y jamón ibérico son el aperitivo navideño más original. Nadie pidió reinventar los huevos rellenos, pero la combinación de gambas al ajillo y jamón ibérico los convierte en un plato que roba todas las miradas. No son solo para sorprender, sino para que te pidan la receta a la primera mordida.

Para prepararlos, cuece 8 huevos durante 9 minutos, pélalos y córtalos por la mitad. Pela 24 gambas o langostinos y resérvalas. Saltea las cáscaras y cabezas en aceite de oliva para extraer todo el jugo; cuela y deja enfriar el aceite, que servirá para la mayonesa de ajillo.

Para la mayonesa, mezcla los huevos con el aceite del ajillo y aceite de girasol hasta lograr la textura deseada. Trocea el jamón ibérico y las gambas, mézclalos con las yemas machacadas y un poco de mayonesa. Rellena los huevos, cubre con más mayonesa, espolvorea cebollino y coloca una gamba encima para decorar.