El truco fácil para hacer gambas a la plancha sin manchar nada: quedan como de restaurante
Las gambas, al igual que los langostinos o los gambones, son uno de los crustáceos más apreciados en la cocina, tanto por su delicioso sabor como por su versatilidad. Se pueden preparar de muchísimas formas diferentes: al horno, a la gabardina, al ajillo… Y, por supuesto, a la plancha. Sin embargo, hay quienes muestran cierta reticencia a la hora de hacer gambas a la plancha, ya que no es fácil mantener la cocina limpia.
El calor provoca que se liberen líquidos, jugos y restos de sal, que pueden manchar la plancha y dejar un olor a mar en la cocina que luego es difícil de eliminar. Sin embargo, existe un truco sencillo que permite preparar las gambas a la plancha sin ensuciar nada y con un resultado profesional. El objetivo principal es lograr que se cocinen uniformemente: doradas por fuera y jugosas por dentro, para que se puedan pelar con facilidad y disfrutar de su textura y sabor. Este método funciona tanto con gambas frescas como con gambas congeladas.
El truco definitivo para hacer gambas a la plancha sin ensuciar la cocina
El secreto para mantener la plancha impecable y evitar que el olor a mar se impregne consiste en usar papel de hornear. Se recorta un trozo del tamaño de la plancha y sobre él se cocinan las gambas. Este papel deja pasar el calor de manera uniforme, protege la superficie de la plancha, evita que los alimentos se peguen y facilita la limpieza posterior. Además, permite cocinar otros productos sobre la misma plancha después, desde un entrecot hasta un chuletón, sin que queden olores ni residuos.
- Una vez colocado el papel, se ponen las gambas sobre él, todas en la misma dirección.
- En la zona donde se unen la cabeza y el cuerpo de la gamba, se colocan granillos de sal gruesa, que ayudan a realzar el sabor y a conseguir un dorado atractivo.
- Luego, se añade un chorrito de aceite de oliva virgen extra para facilitar la cocción y aportar aroma.
- La cocción se realiza a fuego máximo, durante aproximadamente dos minutos por un lado.
- Pasado este tiempo, se les da la vuelta a las gambas con unas pinzas y se cocinan uno o dos minutos más, dependiendo del grosor y calibre.
- Cuando están listas, se retiran a una fuente para servirlas inmediatamente, conservando su jugosidad y sabor. La plancha, por su parte, queda prácticamente limpia: el papel de hornear, manchado por los jugos y la sal, se puede tirar directamente a la basura.
Con estos pasos, preparar gambas a la plancha se convierte en una tarea mucho más sencilla y limpia.
Huevos rellenos con gambas a ajillo y jamón ibérico
Los huevos rellenos con gambas a ajillo y jamón ibérico son el aperitivo navideño más original. Nadie pidió reinventar los huevos rellenos, pero la combinación de gambas al ajillo y jamón ibérico los convierte en un plato que roba todas las miradas. No son solo para sorprender, sino para que te pidan la receta a la primera mordida.
Para prepararlos, cuece 8 huevos durante 9 minutos, pélalos y córtalos por la mitad. Pela 24 gambas o langostinos y resérvalas. Saltea las cáscaras y cabezas en aceite de oliva para extraer todo el jugo; cuela y deja enfriar el aceite, que servirá para la mayonesa de ajillo.
Para la mayonesa, mezcla los huevos con el aceite del ajillo y aceite de girasol hasta lograr la textura deseada. Trocea el jamón ibérico y las gambas, mézclalos con las yemas machacadas y un poco de mayonesa. Rellena los huevos, cubre con más mayonesa, espolvorea cebollino y coloca una gamba encima para decorar.