Recetas de pescado y marisco

Cocer langostinos crudos: receta rápida y sencilla

Langostinos
cocer langostinos.
Francisco María
  • Francisco María
  • Colaboro en diferentes medios y diarios digitales, blogs temáticos, desarrollo de páginas Web, redacción de guías y manuales didácticos, textos promocionales, campañas publicitarias y de marketing, artículos de opinión, relatos y guiones, y proyectos empresariales de todo tipo que requieran de textos con un contenido de calidad, bien documentado y revisado, así como a la curación y depuración de textos. Estoy en permanente crecimiento personal y profesional, y abierto a nuevas colaboraciones.

Aprende a cocer langostinos crudos de forma sencilla y rápida. Sigue nuestra guía paso a paso para conseguir langostinos jugosos y perfectos, ideales para cualquier comida o aperitivo.

Trucos para cocer el marisco

Truco Martín Berasategui, cocer marisco

Cocer langostinos en thermomix

Cocer langostinos crudos es una de esas tareas sencillas que, si se hace bien, marcan la diferencia en cualquier comida especial. Aunque parezca un proceso básico, controlar el tiempo y la temperatura es clave para que queden jugosos, sabrosos y con ese color rosado tan apetecible. Con esta receta rápida y sencilla, conseguirás un resultado perfecto incluso si no tienes mucha experiencia en la cocina.

Ingredientes básicos

  • Langostinos crudos frescos

  • Agua abundante

  • Sal gruesa (aproximadamente 60 g por litro de agua)

  • Hielo y agua fría para el enfriado

Preparación paso a paso

  1. Lo primero es llenar una olla grande con abundante agua y añadir la sal. Es importante que el agua esté bien salada, ya que los langostinos apenas se cuecen unos minutos y es en ese momento cuando absorben el sabor. Mientras el agua se calienta, puedes preparar un bol grande con agua fría y hielo, que servirá para cortar la cocción más adelante.
  2. Cuando el agua rompa a hervir con fuerza, introduce los langostinos crudos de golpe. Es normal que el hervor se detenga ligeramente; espera a que vuelva a romper. En ese momento empieza a contar el tiempo: entre 2 y 3 minutos, dependiendo del tamaño. Sabrás que están listos cuando cambien de color grisáceo a un tono rosado intenso.
  3. Nada más sacarlos del agua caliente, pásalos directamente al bol con agua fría y hielo durante uno o dos minutos. Este paso es fundamental para que queden firmes, brillantes y no se pasen de cocción. Después, escúrrelos bien y ya estarán listos para servir o conservar en frío.Langostinos

Consejos para un resultado perfecto

No sobrecargues la olla: si cueces demasiados langostinos a la vez, el agua tardará en recuperar el hervor y la cocción será irregular. Además, evita dejarlos reposar en el agua caliente, ya que seguirán cocinándose y perderán jugosidad.

Si te interesa dominar la cocción de otros mariscos, el método es muy similar al de Cocer cangrejos, donde el control del punto es igual de importante. En el caso de piezas más grandes, como en Cocer langosta, los tiempos se alargan, pero la lógica del proceso es la misma.

Cómo servir los langostinos

Una vez cocidos, puedes servirlos fríos acompañados de limón, mayonesa o una salsa suave. También son perfectos como base para ensaladas, cócteles de marisco o entrantes navideños. Si no los vas a consumir de inmediato, guárdalos en la nevera bien tapados para que no se resequen.

Errores comunes a evitar

Uno de los fallos más habituales es pasarse con el tiempo de cocción. Un langostino demasiado cocido queda seco y correoso. Otro error frecuente es no usar suficiente sal en el agua, lo que da como resultado un marisco insípido.

Aprender a cocer marisco correctamente abre la puerta a muchas recetas clásicas. Igual que ocurre cuando se aprende como cocer el pulpo, dominar la técnica básica permite disfrutar del producto en su mejor versión, sin necesidad de elaboraciones complicadas.

En definitiva, cocer langostinos crudos es rápido, fácil y solo requiere atención a los detalles. Siguiendo estos pasos, conseguirás un resultado digno de cualquier celebración, con un marisco sabroso, jugoso y en su punto justo de cocción.

Temas

Recetas más leídas

Recetas de temporada

Listados de recetas

¿Cómo hacer?

Recetas top

Nutrición

Lo último en Recetas de cocina

Recetas más leídas