El truco de los chefs profesionales para pelar los langostinos en pocos segundos

Los chefs profesionales tienen un truco infalible para pelar los langostinos perfectamente en pocos segundos. Si hay un alimento que se convertirá en una de las estrellas de esta Navidad, es sin duda alguna, los langostinos. Ese marisco que viste la mesa de fiesta tiene todo lo necesario y más para ofrecernos un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de saber cómo se pelan unos langostinos que pueden acabar siendo una de las opciones más adecuadas a la hora de conseguir un buen bocado festivo en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que, cada alimento cuenta y lo hace de tal forma que debe darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo es más importante de lo que parece, este truco puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.

Este truco de los chefs profesionales te cambiará la vida

Los chefs profesionales no dudan en crear todo tipo de trucos con los que conseguirán que su vida sea mucho más sencilla. Con algunos puntos importantes que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, es hora de conocer un poco mejor la manera en la que cuidaremos una materia prima de excepción.

Son tiempos de aprovechar al máximo determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de poner sobre la mesa algunos elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando unas jornadas cargadas de actividad.

Este tipo de detalles que llegan sin avisar pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas semanas. Los langostinos van a convertirse en uno de los alimentos por excelencia de estos días. Un buen básico que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en nuestro poder, de una forma o de otra.

Este bocado que debemos cuidar al máximo y tratar con la delicadeza que se merece. Pelar bien los langostinos es casi un arte, reservado a aquellos que conocen bien este bocado y también a algunos que saben perfectamente la manera de cocinarlo.

Puedes pelar langostinos en segundos

Ni el abuelo de la familia experto en pelar langostinos en segundos y comerlos a la misma velocidad, conocía este truco que cambiará para siempre las cenas y comidas de estas fiestas. Los expertos de Pescanova nos dan con el truco y la técnica definitiva para pelar langostinos a gran velocidad, justo lo que necesitamos en estos días:

Para empezar, hay que separar la cabeza. Basta una leve torsión para lograr que se suelte del resto de la estructura.

El siguiente paso es quitar las patas y el cuerpo, desde abajo hacia arriba, como si lo desenvolvieras.

Cuando ya lo tengas, llega el momento de separar la cola del langostino. En este caso, debemos de tomar el extremo y tirar de él. Verás que, sin apenas esfuerzo, lograrás que se separe.

Te proponemos una receta sencilla para poner en práctica este truco que seguro que hará las delicias de toda la familia.

Ingredientes:

800 gr de langostinos

2 guindillas

½ vaso de vino blanco

½ cucharada de pimentón dulce

4 dientes de ajo

Sal

Aceite de oliva

Cómo preparar unos langostinos en salsa