El truco de los chefs profesionales para pelar los langostinos en pocos segundos

Toma nota de este truco de profesionales para pelar los langostinos
Los chefs profesionales tienen un truco infalible para pelar los langostinos perfectamente en pocos segundos. Si hay un alimento que se convertirá en una de las estrellas de esta Navidad, es sin duda alguna, los langostinos. Ese marisco que viste la mesa de fiesta tiene todo lo necesario y más para ofrecernos un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que tenemos por delante. Un cambio que puede acabar siendo el que nos afectará de lleno en estos días que hasta la fecha no sabíamos.
Es hora de saber cómo se pelan unos langostinos que pueden acabar siendo una de las opciones más adecuadas a la hora de conseguir un buen bocado festivo en estos días que tenemos por delante. Es hora de saber qué es lo que puede pasar en estas jornadas en las que, cada alimento cuenta y lo hace de tal forma que debe darnos más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que el tiempo es más importante de lo que parece, este truco puede cambiarlo todo en cuestión de segundos.
Este truco de los chefs profesionales te cambiará la vida
Los chefs profesionales no dudan en crear todo tipo de trucos con los que conseguirán que su vida sea mucho más sencilla. Con algunos puntos importantes que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca, es hora de conocer un poco mejor la manera en la que cuidaremos una materia prima de excepción.
Son tiempos de aprovechar al máximo determinados elementos que pueden acabar siendo los que nos marcarán muy de cerca. Será el momento de poner sobre la mesa algunos elementos que, sin duda alguna, acabarán marcando unas jornadas cargadas de actividad.
Este tipo de detalles que llegan sin avisar pueden acabar siendo los que nos afectarán de lleno en estas próximas semanas. Los langostinos van a convertirse en uno de los alimentos por excelencia de estos días. Un buen básico que, sin duda alguna, acabaremos teniendo en nuestro poder, de una forma o de otra.
Este bocado que debemos cuidar al máximo y tratar con la delicadeza que se merece. Pelar bien los langostinos es casi un arte, reservado a aquellos que conocen bien este bocado y también a algunos que saben perfectamente la manera de cocinarlo.
Puedes pelar langostinos en segundos
Ni el abuelo de la familia experto en pelar langostinos en segundos y comerlos a la misma velocidad, conocía este truco que cambiará para siempre las cenas y comidas de estas fiestas. Los expertos de Pescanova nos dan con el truco y la técnica definitiva para pelar langostinos a gran velocidad, justo lo que necesitamos en estos días:
Te proponemos una receta sencilla para poner en práctica este truco que seguro que hará las delicias de toda la familia.
Ingredientes:
- 800 gr de langostinos
- 2 guindillas
- ½ vaso de vino blanco
- ½ cucharada de pimentón dulce
- 4 dientes de ajo
- Sal
- Aceite de oliva
Cómo preparar unos langostinos en salsa
- Lo mejor de estos langostinos en salsa es que se prepara fácilmente y siempre quedarán bien. Los podemos cocinar en menos de 10 minutos, acompañados de un poco de vino blanco y unos mejillones, berberechos y unas aceitunas, tendremos una cena de capricho lista.
- Apostaremos por un producto de calidad, aunque sea un poco más caro, merece la pena invertir en él. Los langostinos pueden darnos más de una alegría a cualquier cena o comida.
- Hacerlos a la sal al microondas en 5 minutos es una opción, pero no se puede renunciar a mojar pan en un manjar como este. La salsa de estos langostinos enamora al primer bocado.
- Si tenemos una caja de langostinos congelados que nos hayan sobrado de Navidad o estén de oferta en el supermercado será el momento de hacernos con ellos. Los sacaremos del congelador antes de cocinar esta receta.
- Podemos pelar los langostinos, aprovechando que cuando se están descongelando es más fácil que se pelen con mayor facilidad. Le retiramos la tira negra de la parte superior, son los intestinos y podrían darle mal sabor al plato.
- Seguimos con los ajos, los pelamos y laminamos. En una sartén con un chorrito de aceite doramos los ajos que serán los encargados de darle muy buen sabor a este plato.
- Con el ajo dorado llega el turno de la guindilla. Un poquito de este ingrediente, al gusto, nos ofrecerá grandes sensaciones.
- El picante es un elemento que resulta beneficioso para la salud. No debemos dejarlo escapar en este plato es la manera ideal de disfrutarlo apenas sin darnos cuenta.
- Ponemos a la mezcla la media cucharada de pimentón removemos bien y retiramos un poco de fuego para que no se queme el pimentón.
- Con la base lista es el turno de los langostinos, tienen un punto de cocción muy rápido, por lo que son ideales para una cena o comida rápida de las que no se olvidan.
- Incorporamos el medio vaso de vino para darle ese sabor afrutado que necesita. Gracias al pimentón se empezará a crear una deliciosa salsa con mucho color.