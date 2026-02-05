La ex empleada que viajó a 3 de los destinos más caros del mundo tras denunciar a Julio Iglesias trabaja como niñera en Bahamas

De «esclava» traumatizada a turista de lujo en los Alpes franceses. Las redes sociales de «Rebeca» —la segunda denunciante de Julio Iglesias— cuentan una historia radicalmente distinta a la que ofreció entre lágrimas a Univisión. Un estilo de vida de lujo que no cuadra con el hecho de que actualmente trabaja como cuidadora de niños para una familia en Bahamas mientras su marido es cocinero en la misma casa, según ha podido saber OKDIARIO.

«¿Cómo puede una pareja de empleados domésticos —cuidadora infantil y cocinero— que no ganan más de 2.000 dólares trabajando en régimen interno para la misma familia en Bahamas permitirse viajes a Courchevel, Whistler e Ibiza?», se preguntan fuentes cercanas al entorno del cantante.

Todos estos viajes de lujo fueron disfrutados durante el mismo año en el que «Rebeca» presentara su denuncia contra Julio Iglesias y concediera la entrevista a Univisión en septiembre de 2025. En apenas unos meses, una empleada doméstica con sueldo modesto pasó de llorar ante las cámaras por su «depresión severa» a mostrar un tren de vida envidiable.

Estos destinos no son accesibles para trabajadores del servicio doméstico con salarios modestos. Una semana en Courchevel durante la temporada alta puede costar fácilmente entre 5.000 y 10.000 euros por persona entre alojamiento, forfaits y restauración. Whistler, en Canadá, tiene precios similares. E Ibiza en verano, especialmente si se frecuentan yates y zonas exclusivas, tampoco es precisamente económico.

El entorno de Julio Iglesias se pregunta abiertamente si estos viajes podrían estar siendo financiados por Women’s Link Worldwide, la organización woke financiada por el multimillonario George Soros que representa a las denunciantes y que ha demostrado capacidad para movilizar recursos internacionales en casos mediáticos.

Navidades de lujo en Courchevel

OKDIARIO destapó el perfil de Instagram de «Rebeca» —cerrado a cal y canto tras conocerse su denuncia— donde la supuesta víctima documenta viajes de ensueño por destinos exclusivos: Ibiza, Whistler en Canadá, y Courchevel en los Alpes franceses, una de las estaciones de esquí más caras del mundo donde se aloja la jet set internacional.

Las imágenes más reveladoras datan de finales de 2025, cuando «Rebeca» pasó las fiestas navideñas en Courchevel, en los Alpes franceses. En sus publicaciones aparece posando en la nieve con atuendo de esquí de alta gama y escribiendo mensajes motivacionales: «¡GRATITUD! Es todo lo que mi corazón siente. HAPPY NEW YEARS 2026 🎊😘🎆».

La estancia en esta exclusiva estación alpina se produjo apenas tres meses después de que «Rebeca» declarara en su denuncia estar aún sufriendo graves secuelas psicológicas por el supuesto acoso de Julio Iglesias, incluyendo una «depresión severa» que requería tratamiento psicológico continuo.

Mientras tanto, Julio Iglesias sigue sin poder acceder a la denuncia que destruyó su reputación internacional, pero OKDIARIO sigue documentando las múltiples contradicciones de un caso que cada día que pasa parece más un montaje perfectamente orquestado que un caso real de abusos.