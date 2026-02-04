La fiscal Durántez se niega a dar a Julio Iglesias la denuncia falsa con la que quiere demandar a ‘eldiario.es’ y ‘Univisión’

La Fiscalía de la Audiencia Nacional mantiene su negativa a facilitar a Julio Iglesias copia de la denuncia archivada contra él, una decisión que impide al cantante ejercer su derecho a emprender acciones legales contra los medios de comunicación que la publicaron, causándole un daño reputacional millonario. Al frente de este caso se encuentra Marta Durántez, la misma fiscal que protagonizó el procedimiento contra Luis Rubiales y su beso a Jenni Hermoso, y cuyo patrón de actuación en casos de alto impacto mediático vuelve a repetirse.

Marta Durántez se hizo un nombre en el caso Rubiales, donde fuentes jurídicas destacan su rol decisivo en «empujar» las ratificaciones de las víctimas en delitos sexuales de gran repercusión mediática. Ahora, ese mismo patrón se repite en el procedimiento contra Julio Iglesias a través de medidas que estarían impidiendo que el cantante pueda defenderse legítimamente.

La fiscal protege así, de facto, a eldiario.es y Univisión, que difundieron el contenido de una denuncia falsa sin esperar al resultado de la investigación, causando un daño irreparable a la imagen del cantante a nivel internacional.

Julio Iglesias necesita acceder al contenido oficial de la denuncia presentada por Women’s Link Worldwide en nombre de dos supuestas víctimas para demostrar las diferencias entre lo que realmente se denunció y lo que eldiario.es y Univisión publicaron. Según fuentes del entorno del cantante, estas discrepancias serían la base de futuras demandas por difamación y daños contra ambos por valor de 200 millones de euros.

Sin embargo, la fiscal Durántez se niega sistemáticamente a entregarle el documento, pese a que el caso fue archivado por falta de jurisdicción el pasado 23 de enero. Como ha denunciado la defensa del artista en un escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO, existe una paradoja insostenible: «Siendo un hecho notorio que la denuncia es conocida no sólo por la Fiscalía, sino por terceros distintos de las denunciantes, a saber, como mínimo, y al menos, los medios de comunicación eldiario.es y Univision Noticias», el único que no puede acceder a ella es el propio denunciado.

«Medidas de protección excepcionales»

La Fiscalía de la Audiencia Nacional archivó la denuncia el pasado 23 de enero «por falta de jurisdicción de los tribunales españoles». Según el decreto de archivo, las denunciantes «no tienen nacionalidad española ni residen en España, ni viajaron con el denunciado en algún momento a España, careciendo por completo de vínculo personal o territorial con nuestro país», y los hechos habrían ocurrido en República Dominicana y Bahamas.

La defensa subrayó que esta falta de jurisdicción «ya resultaría de la propia denuncia», y cuestionó por qué se llegó a adoptar medidas de protección excepcionales y a tomar declaración a las denunciantes por videoconferencia cuando era evidente desde el principio que España carecía de competencia.

El equipo legal de Julio Iglesias advirtió que el acceso a la denuncia «es además necesario a los efectos de que podamos determinar si se ha podido cometer un posible delito de denuncia falsa, este sí en España, por parte de las denunciantes».