Conoce el horario y el canal de televisión para ver en directo el Real Betis - Atlético de Madrid de la Copa del Rey El Betis - Atlético de Madrid es de los cuartos de final de la Copa del Rey y se jugará en La Cartuja Ambos equipos protagonizarán un apasionante encuentro en el que uno sólo podrá pasar a las semifinales de la Copa del Rey

Las semifinales esperan al Real Betis o al Atlético de Madrid. Estos dos clubes históricos de nuestro país se enfrentan en los cuartos de final de la Copa del Rey, una eliminatoria que es a partido único, por lo que el que gane avanzará a la siguiente ronda y el otro se quedará sin opciones de pelear por este título de una competición que está siendo apasionante. Te contamos la fecha, horario y canal de televisión para ver en directo todo lo que suceda en este partidazo que se juega en el Estadio de La Cartuja.

Horario del Real Betis – Atlético de Madrid: cuándo es el partido de la Copa del Rey

El Atlético de Madrid viaja a Sevilla para medirse al Real Betis en el partido que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey. El conjunto colchonero espera poder lograr el triunfo en el Estadio de La Cartuja en un choque que será bastante complicado, ya que los pupilos de Manuel Pellegrini no lo pondrán nada fácil. El Cholo Simeone y los suyos son conscientes de que no están en la lucha por la Liga y que la Champions League será muy complicada, por lo que las opciones de lograr un título este curso pasan por coronarse en esta competición del K.O.

A qué hora es el partido de la Copa del Rey Real Betis – Atlético de Madrid

La Real Federación Española de Fútbol ha programado este clásico Real Betis – Atlético de Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey para este jueves 5 de febrero. El organismo que preside Rafael Louzán ha fijado este choque entre verdiblancos y colchoneros en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias. Se espera que el balón ruede de manera puntual en el Estadio de La Cartuja y que no se produzcan incidentes entre las aficiones de ambos equipos en la previa.

Dónde y cómo ver gratis el Real Betis vs Atlético de Madrid en directo por TV online y en vivo

Uno de los medios de comunicación que compró una parte de los derechos televisivos para emitir en exclusiva en nuestro país diferentes encuentros de esta competición fue Movistar+. Este Real Betis – Atlético de Madrid de los cuartos de final de la Copa del Rey se podrá ver por televisión en directo a través del canal Movistar+ Plus. Esto significa que todos aquellos que quieran disfrutar de lo que suceda en el Estadio de La Cartuja deben tener contratado el paquete que incluye este choque, por lo que el encuentro no se puede ver gratis por TV.

Los hinchas del cuadro de Heliópolis, los del conjunto rojiblanco y los amantes del fútbol español en general también podrán ver en directo en streaming y en vivo online el Real Betis – Atlético de Madrid que corresponde a los cuartos de final de la Copa del Rey mediante la aplicación de Movistar+. Esta app está disponible para ser descargada en dispositivos como teléfonos móviles, tablets y smarts TVs, pero también pondrán a disposición de sus clientes su página web para que puedan acceder con un ordenador y ver todo lo que suceda en el Estadio de La Cartuja.

Además, en la web de OKDIARIO te vamos a ofrecer la mejor información sobre todo lo que rodee a este partidazo de cuartos de final de la Copa del Rey Real Betis – Atlético de Madrid. Cuando se escuche el pitido final en el Estadio de La Cartuja publicaremos la crónica y también compartiremos las reacciones importantes que se puedan producir desde Sevilla.

Dónde escuchar por radio en directo el Real Betis – Atlético de Madrid

Por otro lado, todos aquellos aficionados de ambos conjuntos que no puedan ver por televisión en directo ni en streaming ni en vivo online este choque entre verdiblancos y colchoneros de los cuartos de final de la Copa del Rey deben saber que podrán escucharlo por la radio gratis. Emisoras como Cope, Radio Marca, Onda Cero, RNE o la Ser conectarán con el Estadio de La Cartuja para contar el minuto a minuto de lo que suceda en el Real Betis – Atlético de Madrid.

En qué estadio se juega y quién es el árbitro del partido Real Betis – Atlético de Madrid

El Estadio de La Cartuja, ubicado en la ciudad de Sevilla, será el campo donde se jugará este Real Betis – Atlético de Madrid correspondiente a los cuartos de final de la Copa del Rey. Este recinto deportivo se inauguró en 1999 y tiene capacidad para 70.000 espectadores. Es la casa del conjunto verdiblanco durante las obras del Benito Villamarín y en los últimos años ha logrado gran importancia en nuestro país, ya que las finales de esta competición se disputan allí y será una de las sedes del Mundial 2030 que España celebrará junto a Marruecos y Portugal.

El Comité Técnico de Árbitros designó al colegiado César Soto Grado para que imparta justicia en este Real Betis – Atlético de Madrid de los cuartos de final de la Copa del Rey. Juan Luis Pulido estará a los mandos del VAR revisando todas las acciones dudosas para, si es necesario, avisar a su compañero y recomendarle que analice las jugadas polémicas en la pantalla que se colocará entre los dos banquillos del Estadio de La Cartuja.