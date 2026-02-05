El subidón en el precio del menú de Dabiz Muñoz: estos son sus motivos y las novedades de Diverxo

Estos son sus motivos y las novedades de Diverxo que provocan subidón en el precio del menú de Dabiz Muñoz. Es indiscutible el talento de un chef que ha traspasado fronteras y se ha convertido en uno de los más destacados de los últimos tiempos. El mejor cocinero del mundo ha ido aumentando el precio de sus platos a medida que aumentaba su genialidad, su último menú, cuesta un sueldo medio mensual, por comensal, pero su obra puede ser esencial.

Los motivos que han llevado al propio chef a aumentar este precio de una manera casi constante. Es uno de los cocineros más jóvenes que han llegado hasta este éxito y no es casualidad, en este tipo de detalles estarán listos para apostar de manera clara por lo que realmente puede convertirse en un plus de buenas sensaciones. Es hora de saber un poco más sobre un menú que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante, de la mano de este famoso chef, podemos descubrir un Diverxo que puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que cada detalle puede ser esencial.

Dabiz Muñoz sorprende con el subidón en el precio del menú

El precio del menú de Dabiz Muñoz sorprende a más de uno, tocará empezar a pensar en una serie de cambios que serán esenciales en estos días en los que cada detalle cuenta, de una forma diferente. Nos hemos vuelto unos expertos en el arte de comer bien y de descubrir nuevos elementos.

Parece una necesidad que va creciendo por momentos, este tipo de detalles que son realmente los que nos acompañarán en estos días que tenemos por delante. La gastronomía es un arte y en nuestro país tenemos grandes artistas que nos acompañarán de forma masiva en estos días que nos están esperando. Sin duda alguna, tocará empezar a prepararnos para hacer este tipo de elementos que pueden llegar de la mano de un experto que nos hará vivir una experiencia inolvidable.

Pagar por una estrella Michelin supone obtener un extra de buenas sensaciones que no vamos a repetir. Es probar un menú que ha sido pensado por los grandes expertos que, sin duda alguna, pueden acabar de darnos algunos elementos que serán claves en estas próximas jornadas.

Estos son los motivos y las novedades de Diverxo

Los ya 400 euros del menú degustación suben a 900 euros, ante una idea que revolucionará el mundo de la cocina. Dabiz Muñoz ha sido capaz de crear nada más y nada menos que un menú líquido. Una genialidad que tiene su precio y que, sin duda alguna, vamos a pagar en estas próximas jornadas.

Los expertos de hostleriadesalamanca explican en su blog: «Dabiz Muñoz vuelve a situar a DiverXO en el centro de la conversación gastronómica internacional con la presentación de su nuevo menú líquido, una propuesta radical que amplía los límites de la alta cocina tal y como se conocía hasta ahora. El chef madrileño ha dado a conocer este concepto en el marco de Madrid Fusión, reafirmando su posición como uno de los cocineros más inconformistas y creativos del panorama mundial. Lejos de tratarse de un simple maridaje o acompañamiento, el menú líquido se concibe como una experiencia gastronómica completa, paralela al menú sólido tradicional de DiverXO. La idea, según ha explicado el propio Muñoz, es que el comensal pueda recorrer una auténtica ‘montaña rusa de sabores’ a través de elaboraciones bebibles que mantienen la intensidad, complejidad y personalidad que caracterizan a su cocina».

Siguiendo con la misma explicación: «El nuevo menú líquido de DiverXO nace tras un intenso trabajo de investigación en el que intervienen disciplinas como la cocina, la ciencia, la bioquímica y la creatividad sensorial. Cada pase está pensado para provocar emociones, romper expectativas y dialogar con los sabores del menú sólido, pero también para poder disfrutarse como una experiencia independiente. Las creaciones incluyen desde kombuchas y fermentados complejos hasta reinterpretaciones líquidas de platos emblemáticos, caldos concentrados, sopas especiadas o elaboraciones que juegan con texturas, temperaturas y umami. El objetivo no es solo beber, sino ‘comer líquido’, llevando el concepto gastronómico a un terreno completamente nuevo».

Dependiendo de con qué acompañamos este menú líquido la factura sube más o menos: «Una de las grandes novedades de esta propuesta es que el cliente puede elegir cómo vivir la experiencia, esta libertad de elección también se refleja en el precio de la experiencia. DiverXO ofrece varias opciones distintas para el comensal: el menú sólido tradicional, el nuevo menú líquido o la posibilidad de disfrutar ambos de forma conjunta. Cada uno de los menús tiene un precio de 450 euros, mientras que la experiencia completa -que combina menú sólido y menú líquido- asciende a 900 euros. La novedad es que también se puede pedir medio menú líquido por 250 euros, que con los 450 del sólido, llevaría la factura total a 700 euros; o, bajo un modelo todavía más sui generis, pedir medio menú sólido por 250 y Metamorfosis al cien por cien por 450, hasta un total de 900».