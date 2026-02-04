Adiós al restaurante familiar reconocido por la Guía Michelin en este pueblo de Murcia: el favorito de Felipe VI

Reconocido por la Guía Michelin y el favorito del rey Felipe VI, Murcia despide a un restaurante reconocido que cierra sus puertas. Será mejor que nos empecemos a preparar para esta nueva etapa que dejará sin una de sus joyas a una región de Murcia conocida gracias a la gastronomía. La realidad es que en casi todas las partes de nuestro país, nos espera un cambio de tendencia que puede ser esencial y que, será el que marcará estas próximas jornadas que tenemos por delante.

Este pueblo que tenía un buen restaurante reconocido en todo el país y hasta por la realeza se ve obligado a ver como desaparecer. Pero cuidado, no quiere decir que sea un problema, sino más bien todo lo contrario. Todo en esta vida es temporal, tiene un ciclo que vida al que deberemos adaptarnos y eso quiere decir que tocará empezar a ver llegar algunos cambios importantes que pueden ser los que nos marcarán muy de cerca. Los restaurantes cierran ante algunas circunstancias que debemos conocer, pero también abren otros que pueden darnos algunas novedades importantes.

Este pueblo de Murcia se queda sin un restaurante familiar muy conocido

Hasta el rey de España había comido en él, muestra de que estamos ante uno de los más destacados de estos días que cada detalle cuenta. Podremos empezar a ver llegar un cambio de tendencia que puede ser esencial en estos días que hasta la fecha no sabíamos.

Es hora de poner en práctica determinados detalles que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos días en los que buscamos algunos elementos que, sin duda alguna, puede acabar siendo la antesala de algo más. Los restaurantes en España se ven afectados por una serie de peculiaridades que son claves.

Una familia al frente de cualquier restaurante es un tesoro que debemos empezar a tener en consideración en estos días en los que cada detalle cuenta. Será el momento de apostar claramente por un cambio de elemento que puede llegar a toda velocidad y acabará marcando la diferencia.

Este fin de algunos de los símbolos gastronómicos de nuestro país, puede acabar siendo una realidad con la que deberemos empezar a tener en mente algunos cambios que pueden ser esenciales. Murcia pierde uno de esos restaurantes de toda la vida que conquistó hasta el propio Felipe VI.

Este restaurante familiar cierra sus puertas

Tal y como se presenta este restaurante en su página web: «Nuestro restaurante se encuentra en entorno único en San Pedro del Pinatar, cerca de las Salinas y a un paso del centro del pueblo. En él podrás disfrutar de la esencia de la gastronomía local: frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Te recomendamos nuestros platos de verduras de temporada, platos de pescado directo de la lonja y por supuesto nuestros arroces. 8 años consecutivos recomendados por la Guía Michelín y este año por la Guía Repsol . Además en 2016 y 2017 la Guía Michelín ha destacado a nuestro restaurante con el distintivo Bib Gourmand que certifica los restaurantes con mejor calidad-precio».

Siguiendo con la misma explicación: «Restaurante Juan Mari fue en sus inicios un gran restaurante orientado también para grandes celebraciones. Hace una década apostamos por un modelo de negocio más íntimo y familiar. Lejos de tumultos y donde la gastronomía local fuera la gran protagonista. De ahí surge el nuevo Restaurante Juan Mari, el actual. Un lugar íntimo donde disfrutar de una decoración exquisita, de un entorno único, de un ambiente familiar y de una comida deliciosa».

El equipo del restaurante era una familia que conquistó el paladar del propio Felipe VI algo que no es nada fácil, teniendo en cuenta que puede disfrutar de casi cualquier alimento.

Maria Reyes. Entre la cocina y la sala. Atendiendo con su sonrisa a todos y cada uno que pasan por el Restaurante. Una pieza clave y un pilar fundamental para el éxito del restaurante.

Yolanda. Jefa de sala y sumillier del Restaurante. Trabajadora y concienzuda sin duda la mente y el alma del Restaurante.

Juan Ignacio. El rey de la repostería y responsable de muchos grandes platos del restaurante. Trabajador, creativo y muy resolutivo.

Juan Mari. El corazón del restaurante y responsable de esta gran aventura familiar gastronómica. Soñador y una persona totalmente ilusionante. Un personaje entrañable al que todos respetan y adoran.

Norma. La pequeña del equipo, la inspiración de ellos y tal vez el futuro en tercera generación.

Este lugar parece que ya ha pasado a la historia, en una emotiva carta en redes sociales y con una persiana cerrada desde el 31 de enero. El fin de una generación y un legado gastronómica que puede hacerles sentir todo lo orgulloso que podrían estar.