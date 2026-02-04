Acaba de abrir en Madrid y ya es imposible reservar mesa: el restaurante de moda que tienes que probar

En Madrid la variedad de restaurantes es más que evidente y entre estos, hay aperturas que pasan discretas y otras que, sin hacer ruido, empiezan a llenarse desde el primer día. Rozas Restaurante pertenece claramente al segundo grupo. Abrió sus puertas en octubre de 2025 y, en apenas unas semanas, el boca a boca ha hecho el resto, de modo encontrar una mesa libre se ha convertido prácticamente en un pequeño desafío. No porque se haya vuelto un restaurante de moda por tendencia, sino porque quienes van salen con la sensación de haber descubierto un sitio que trata la cocina como algo cercano, casi familiar.

En un barrio tranquilo de Ciudad Lineal, lejos de las zonas más saturadas, Rozas ha conseguido que muchos comensales crucen media ciudad para probar su carta. Lo que ofrece no es extravagante ni pretende reinventar nada. Al contrario, su fuerza está en el producto bien trabajado, en una bodega cuidada y en esa manera de cocinar que respeta el sabor y se apoya en la brasa como hilo conductor. Quien entra en este restaurante se encuentra un espacio cálido, con ese tipo de ambiente que te hace sentir que podrías volver la semana siguiente sin cansarte. Y quizá por eso las reservas vuelan.

El restaurante de moda en Madrid

Rozas Restaurante es uno de esos locales que no necesita grandes explicaciones para explicar qué hace: producto, técnica y un respeto absoluto por la cocina tradicional. Situado en la Calle del Santo Ángel, 6, en pleno Ciudad Lineal, se ha ganado en pocas semanas una reputación sólida gracias a platos que miran a la raíz, pero que se ejecutan con una delicadeza muy actual. El equipo se apoya mucho en la brasa para dar carácter al menú, algo que se nota tanto en los entrantes como en los platos principales. El resultado es una carta corta, directa y sin artificios, donde cada elaboración entra en escena con intención, provocando que se hable ya de este negocio como el último restaurante de moda en Madrid.

Platos que ya son un reclamo

Aunque Rozas lleva poco tiempo abierto, algunos platos empiezan a repetirse en conversaciones, recomendaciones y redes sociales. Una especie de imprescindibles que muchos piden incluso antes de abrir la carta.

Torreznos y ensaladilla Son los dos clásicos con los que muchos arrancan la comida. Los torreznos llegan crujientes y con ese punto jugoso que evita que sean pesados; la ensaladilla sigue la línea de la casa: sencilla, bien ligada y sin querer reinventar nada.

Croquetas de chorizo Joselito. Uno de los bocados más comentados. Cremosas, potentes y reconocibles desde el primer mordisco.

Callos al Champagne Una sorpresa para quienes buscan algo distinto sin perder la esencia del guiso tradicional. Esta receta, firmada como "Callos Rafa Rodríguez", combina tradición, memoria y un toque propio de la casa.

Propuestas a la brasa Aquí Rozas se hace fuerte . Entre lo más solicitado destacan:

Aquí Rozas se hace fuerte Tosta mariposa de anchoa

Alcachofas a la brasa con foie

Percebes a la brasa

Nécoras a la brasa

Brocheta de rape a la brasa

Brocheta ibérica con adobo especial (presa, secreto y abanico)

Ensalada de pimientos rojos asados con ventresca

Cocina de cuchara y fondos Entre los más celebrados está el canelón de carrillera ibérica con bechamel de foie, un plato que mezcla técnica, mimo y un sabor profundo que se queda en la memoria.

Horarios y precio medio

Rozas abre con un horario amplio que se adapta tanto a comidas como a cenas:

Martes a jueves: 13:00–00:00

Viernes y sábado: 13:00–01:00

Domingos: 13:00–18:00

Lunes: cerrado

El precio medio ronda los 30–40 euros por persona, dependiendo de si se opta por platos a la brasa o raciones más tradicionales.

Cómo reservar y por qué es tan difícil encontrar mesa

A día de hoy, el restaurante Rozas está viviendo ese fenómeno que sólo ocurre cuando un establecimiento abre y tiene éxito desde el principio y es que muchas reservas ya están completas para el día entero e incluso entre semana y hay lista de espera en algunos horarios. Quienes ya han ido coinciden en que no es un local de pose, sino uno que apuesta por la cercanía y cuida los detalles desde el primer minuto. Un lugar en el que comer bien pero además estar a gusto y tal vez por ello todo el mundo lo recomienda y es sí o sí, el restaurante de moda en Madrid. Por eso, si tú también lo quieres visitar lo mejor es que intentes reservar con varios días de antelación, especialmente en cenas de viernes y sábado y que lo hagas por la web ya que será más rápido y podrás elegir día.

Ahora ya lo sabes, si buscas un lugar en Madrid donde comer bien, sin estridencias y con la sensación de estar en una casa que cocina con intención, este es uno de esos sitios que merece la visita y como no, el mejor plan para tu cita de San Valentín, ¿a qué esperas para reservar?.