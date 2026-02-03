En este restaurante de Cádiz hay fotos de Alejandro Sanz por todas partes: el motivo es increíble

Alejandro Sanz es uno de los artistas españoles más conocidos en todo el mundo, pero lo cierto es que su origen no se olvida y de hecho, existe un restaurante en Cádiz que tiene una de sus paredes repletas de fotos del cantante y el motivo es del todo comprensible. Se trata de Casa Pizarro, en Alcalá de los Gazules que lleva más de siete décadas en pie y que se ha convertido en un lugar casi de peregrinación para quienes quieren conocer la vida más personal del artista. Pero ¿a qué se debe esa pared y porqué existe una vinculación tan estrecha entre este establecimiento y el cantante?.

Muchos visitantes llegan sin saberlo y se sorprenden al descubrir que Alejandro Sanz tiene una conexión directa con este restaurante. No se trata de una colaboración puntual ni de un guiño decorativo. Es una relación que nace de su propia familia, un vínculo que ha marcado el crecimiento del establecimiento desde sus primeros años y que explica por qué el local conserva tantas imágenes que recuerdan su paso por estas tierras. Casa Pizarro sigue en funcionamiento desde 1949 y hoy es uno de los grandes referentes gastronómicos de Alcalá de los Gazules. La familia que lo fundó continúa al frente del negocio y ha sabido mantener la autenticidad que lo convirtió en punto de encuentro para viajeros y vecinos. Aquí la cocina tradicional andaluza convive con ese carácter cercano que define a los restaurantes de pueblo que han crecido junto a varias generaciones. Pero el lugar guarda además un componente emocional muy profundo, porque este fue el restaurante de los tíos de Alejandro Sanz, un sitio donde el cantante pasó muchos veranos y donde aún hoy se conserva una pequeña zona dedicada a él.

En este restaurante de Cádiz hay fotos de Alejandro Sanz por todas partes

Para entender por qué hay fotos del artista en casi cada pared, hay que volver al origen del negocio y a su relación con la familia Pizarro. El restaurante estuvo regentado durante muchos años por Francisco Pizarro, conocido como Tío Paco, tío del propio Alejandro Sanz. Tras su fallecimiento en 2018, el legado continuó de la mano de su hijo Javier, actual gerente del establecimiento y primo hermano del cantante. Casa Pizarro es, por tanto, parte directa de la historia familiar del músico, y esa conexión se refleja en cada detalle de su decoración.

El propio restaurante ha explicado en varias ocasiones que Alejandro Sanz es nieto de la primera generación que abrió el negocio. Su madre, María Pizarro, creció en este entorno y el artista ha recordado en más de una ocasión cómo vivía los veranos en la casa situada justo encima del restaurante. De este modo, la familia decidió conservar fotografías y recuerdos del artista como homenaje y como forma de mantener viva esa historia compartida. No se trata de un reclamo turístico, sino de todo un legado de amor hacia el cantante. Por eso muchas imágenes muestran momentos familiares. Y para quienes visitan Casa Pizarro, esas fotos funcionan como pequeños fragmentos de memoria que ayudan a comprender la importancia que el pueblo tiene en la vida del músico.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Restaurante Casa Pizarro 1949 (@rcasa.pizarro1949)

Un restaurante con más de 70 años de tradición

Aunque la presencia de Alejandro Sanz llame la atención, Casa Pizarro es sobre todo un restaurante de enorme peso en la gastronomía de la comarca. Lo que empezó como una humilde venta familiar en 1949 ha terminado convertido en una institución. Con el paso del tiempo fue creciendo sin perder su esencia gracias a recetas de siempre, productos locales y un trato cercano que forma parte de su identidad. Más de medio siglo después, esa fórmula sigue intacta.

El local está situado en el Paseo de la Playa, un punto emblemático del municipio que desemboca en la calle Alejandro Sanz, inaugurada por el propio artista. Allí se colocó un poema suyo dedicado al pueblo, un gesto que demuestra el cariño que mantiene por Alcalá de los Gazules y por su gente. En su interior, el ambiente es cálido y rústico, con una decoración sencilla que recuerda a las ventas tradicionales de la sierra.

Qué se come en Casa Pizarro

La carta está marcada por la cocina tradicional andaluza. Carnes ibéricas a la brasa, guisos caseros y platos de siempre que han pasado de generación en generación. Entre sus especialidades destacan la presa ibérica, el solomillo de cerdo, la carrillada en salsa y el chuletón de ternera, elaborados con carnes procedentes de ganaderías locales. Los guisos, como la berza gaditana o los garbanzos con espinacas, son otro de los pilares del restaurante.

La propuesta se completa con tapas clásicas de la zona: jamón ibérico de bellota, queso payoyo, chicharrones, croquetas caseras o gambas blancas de Huelva. También hay opciones de pescado como el atún de almadraba o la dorada a la sal, una forma de equilibrar la carta entre la sierra y la costa. Todo está basado en productos de proximidad, materia prima fresca y recetas que respetan el espíritu de la cocina de Alcalá.