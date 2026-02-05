El próximo viernes va a haber colas en Lidl por la oferta en plantas: no has visto nada tan barato

Se acerca el Día de San Valentín y qué mejor que regalar una planta el próximo 14 de febrero. Por ello, a partir de este viernes 6 de febrero, Lidl pone en oferta unas flores con las que obsequiar al amor de tu vida. Estos descuentos se pueden encontrar en la página web de esta cadena de supermercados, que también informa de los productos que se pueden recoger en cualquier establecimiento. Consulta en este artículo lo que debes saber sobre la oferta del Lidl en plantas que llega este viernes.

Lidl se ha convertido en los últimos años en una de las cadenas de supermercados más importantes de España. Hace unos días, la empresa de origen alemán informó de la apertura de 12 nuevos supermercados a lo largo de este mes de febrero en los que invertirá 87 millones de euros. Con estas inauguraciones llegará a más de 700 puntos de venta en territorio nacional. Estos números confirman la rápida expansión que está teniendo esta firma en nuestro país.

Estos nuevos supermercados se abrirán en Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, Andalucía, Extremadura, Región de Murcia, Galicia e Islas Canarias y supondrán la creación de 266 empleos. «Los clientes de Lidl encontrarán en estos nuevos establecimientos el surtido habitual de la compañía, que abarca una extensa variedad de productos frescos (fruta y verdura, carne y pescado o pan y bollería recién horneados) y múltiples artículos de nevera, secos envasados, bebidas, cosmética, higiene personal y limpieza. Todo ello complementado con una oferta de referencias regionales, productos de bazar y semanas temáticas periódicas de alimentación internacional», informó la compañía en un comunicado.

La oferta del Lidl en plantas

Lidl ha ganado nicho en el mercado por sus descuentos de temporada y la última tiene que ver con la oferta en plantas que entra en vigor este viernes 6 de febrero. Con motivo del Día de San Valentín, que se celebra el próximo viernes 14 de febrero, esta cadena de supermercados pone en oferta un buen número de plantas y flores para que los enamorados puedan tener un obsequio con su media naranja.

Desde este viernes 6 de febrero, en Lidl se pueden encontrar descuentos de hasta el 38% en la planta Calathea, que baja hasta los 7,99 euros. También hay otros del 33% en la planta Anturio, que pasa de 14,99 euros a 9,99 euros, y la planta Cala, que se puede comprar a 7,99 euros. La empresa de origen alemán también informa sobre los establecimientos en los que se pueden adquirir estos productos con motivo del Día de San Valentín.

Esta es la oferta en plantas que entra en vigor en Lidl este viernes 6 de febrero: