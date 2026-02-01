Lidl ya tiene los disfraces tirados de precios con los que vas a arrasar en Carnaval

La celebración del Carnaval está a la vuelta de la esquina. En concreto, las fechas de los Carnavales 2026 van del jueves 12 al miércoles 18 de febrero por lo que muchos niños querrán ir a por su disfraz cuanto antes y como suele ocurrir, un año más Lidl destaca por sus disfraces, con propuestas variadas y además a precios realmente económicos.

Lo bueno que tiene Lidl además es que sus propuestas de disfraces son de lo más variadas, así que si tus hijos dudan o cambian de opinión, tienes donde elegir o incluso puedes llevarte más de un disfraz. Quién sabe, puede que uno lo utilice para el colegio, otro para jugar o también para salir a disfrutar del carnaval con la familia. Todos los modelos tienen precios ajustados, incluso los hay por menos de 4 euros, de modo que nada como hacer un repaso a la colección de disfraces de Lidl para el Carnaval 2026, entre los que destacan los clásicos de siempre hasta personajes actuales que los pequeños identifican al instante, todos con diseños sencillos y pensados para ponérselos y quitárselos sin dramas.

Lidl ya tiene los disfraces tirados de precio

Entre todo el surtido que ha sacado Lidl, hay una franja de precios que llama especialmente la atención. Varios disfraces infantiles se mueven en torno a los 5,99 euros, una cantidad que permite resolver Carnaval sin pensarlo demasiado. En ese grupo entran opciones como la princesa de la nieve, la súper heroína o el agente del FBI, modelos sencillos, reconocibles y pensados para que los niños se los pongan sin ayuda y sin peleas de última hora.

A ese mismo nivel se suman algunas rebajas puntuales que merecen la pena. El disfraz de esqueleto júnior y el de pirata júnior bajan de los 6 euros tras aplicar el descuento que tienen y se quedan en 5,49 euros, lo que los convierte en una alternativa muy práctica para quien no quiere gastar más en algo que, probablemente, se usará un par de veces. Son disfraces de los de toda la vida, de los que funcionan sin dar muchas vueltas.

Animales, fantasía y personajes que nunca pasan de moda

Para quienes prefieren los disfraces de una sola pieza, Lidl también ha pensado en ellos. El disfraz de unicornio infantil y el de león infantil, ambos por 12,99 euros, destacan por su formato cómodo y su cierre autoadherente en la espalda. Son ideales para niños que quieren ir disfrazados sin renunciar a la comodidad, algo clave cuando las celebraciones se alargan.

Dentro del universo fantástico, también hay opciones como el disfraz de hada infantil por 9,99 euros, con estampado metálico brillante, o el de sirena infantil, disponible tanto en versión de 9,99 euros como en otros modelos por 7,99 euros. Los disfraces de princesa, en distintas versiones y precios, siguen siendo otro de los grandes clásicos que Lidl mantiene temporada tras temporada.

Superhéroes, acción y disfraces con licencia

Los personajes más aventureros tampoco se quedan fuera del catálogo. Lidl ofrece disfraces de ninja, cowboy, bombero, policía o pirata infantil por 11,99 euros, pensados para quienes prefieren roles de acción y juego. Algunos modelos de ninja cuentan además con descuento y se pueden encontrar por 5,99 euros frente a los 7,99 habituales.

En cuanto a disfraces con licencia, la cadena incluye propuestas muy reconocibles como Batman y Superman, ambos por 11,99 euros, con cierre autoadherente trasero. También hay opciones inspiradas en Harry Potter, como la túnica infantil o el vestido, disponibles por 9,99 euros, una alternativa muy demandada cada Carnaval.

Los disfraces que llegarán próximamente

Lidl ya ha anunciado además una nueva tanda de disfraces que estarán disponibles próximamente online. Entre ellos se encuentran modelos muy actuales como el disfraz infantil de Minecraft o de dragón, todos ellos con precios que rondan los 7,99 euros.

Especial mención merecen los disfraces de La casa de Gabby, tanto el modelo Gabby como Mercat, que se venderán por 9,99 euros, y los disfraces de Patrulla Canina, con versiones de Skye, Chase y Marshall por 11,99 euros. Son opciones pensadas claramente para los más pequeños y que suelen agotarse rápido.

Carnaval también para las mascotas

Otro detalle que no pasa desapercibido es que Lidl no se olvida de los animales de compañía. El catálogo incluye un disfraz de Halloween para perro por 3,49 euros, rebajado desde 4,49, así como un traje navideño para perros por 3,99 euros, una capa ligera pensada para ocasiones especiales. Una opción divertida para quienes quieren que su mascota también participe en el ambiente festivo.

Con precios que parten de los 3,49 euros y una oferta que abarca prácticamente todos los gustos, Lidl vuelve a posicionarse como una de las alternativas más prácticas para comprar disfraces de Carnaval sin gastar de más. La variedad, la facilidad de uso y el enfoque claramente familiar hacen que esta colección sea especialmente atractiva en un momento en el que muchas familias buscan ahorrar sin renunciar a celebrar.