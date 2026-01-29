El lunes se esperan colas nunca vistas en LIDL por el masajeador automático y otros dos aparatos

A medida que avanza el invierno, muchos buscan pequeñas soluciones para compensar el cansancio acumulado durante el primer mes del año, aliviar tensiones y sobrellevar mejor la rutina. De este modo, el cuidado físico y el bienestar doméstico se han convertido en un refugio para quienes necesitan desconectar sin depender de tratamientos caros ni grandes aparatos. Y, coincidiendo con esa tendencia, Lidl tiene previsto comenzar febrero con algo que seguro que va a convencer a muchos. Un masajeador automático y otros apartados que estarán disponibles en sus tiendas a partir del lunes 2 de febrero pero que ya tenemos en su folleto, por lo que os podemos ofrecer todos los detalles.

La cadena suele generar expectación cuando lanza artículos de masaje o termoterapia, y esta vez no es distinta. En los últimos días, varios de los productos que llegarán a tienda el lunes 2 de febrero ya están circulando en redes y foros de consumidores que siguen de cerca este tipo de ofertas. Por precio y características, es probable que las primeras horas de apertura vuelvan a registrar colas, como ha ocurrido en campañas anteriores. El folleto de esta semana llega con una selección corta, pero muy potente, donde destacan tres aparatos que apuntan directamente al éxito: un masajeador automático de cuello Shiatsu, un hidromasaje para pies y un pedaleador para piernas. Los tres, además, mantienen precios muy competitivos que explican por qué se espera que sean un éxito tanto en las tiendas físicas como en el bazar online de Lidl.

Masajeador de cuello Shiatsu

El primer producto que seguro que arrasa en Lidl a partir del lunes, es el masajeador automático que se va a lanzar a un precio de 24,99 euros, que es un precio muy por debajo de lo habitual en aparatos similares del mercado. Este modelo trabaja la zona cervical con movimientos rotatorios inspirados en la técnica Shiatsu y añade función de calor, alcanzando entre 37 y 42 grados para relajar aún más la musculatura.

Es un dispositivo que además, puedes usar tanto en casa, mientras te tumbas en el sofá, como en la oficina, en los momentos de descanso para aliviar tensiones, o simplemente al final del día. Es ligero, compacto y funciona con tensiones de entrada entre 100 y 240 V, lo que lo hace especialmente versátil. No es raro que sea el artículo más comentado del folleto y también el que tiene más posibilidades de agotarse el lunes.

Hidromasaje para pies

Otro de los aparatos que puede generar una afluencia importante es el hidromasaje para pies, que vuelve al catálogo por 24,99 euros. Este modelo combina vibración, burbujas y calentamiento automático del agua, una combinación muy cómoda para quienes llegan a casa con sensación de piernas cansadas o pies cargados.

Incorpora además tres accesorios intercambiables de pedicura: un rodillo, un cepillo y un exfoliante con soporte. Con sus 80 W de potencia, es un aparato pensado para quienes buscan un cuidado sencillo, sin complicaciones y con un consumo moderado. En campañas anteriores ha sido uno de los productos más vendidos y todo apunta a que repetirá éxito.

Pedaleador para piernas Crivit

El tercer dispositivo clave de este folleto es el pedaleador de la marca Crivit, que sale a la venta por 34,99 euros. Está pensado tanto para el ejercicio suave como para la rehabilitación, y permite trabajar brazos y piernas sin necesidad de grandes espacios o rutinas complejas. Es uno de esos aparatos que suelen atraer a personas mayores, a quienes buscan mejorar la movilidad o a quienes prefieren mantenerse activos sin gimnasios.

Incluye resistencia regulable y una pequeña pantalla que muestra datos básicos del entrenamiento, además de soportar hasta 120 kilos de peso. En campañas previas, productos de esta gama han durado muy poco en tienda, especialmente cuando llegan en fechas en las que mucha gente retoma hábitos saludables.

Otros artículos que podrían agotarse

Aunque los tres aparatos anteriores son los que concentran la atención, el folleto incluye más productos que también podrían desaparecer rápido: la estera de acupresión por 11,99 euros, el termómetro de infrarrojos rebajado a 11,99 euros, los calentadores de bolsillo a 1,99 euros, el calentador de pies eléctrico por 22,99 euros o la faja lumbar térmica.

Todos ellos refuerzan la idea de que LIDL ha apostado por un arranque de febrero centrado en bienestar, descanso y comodidad. Es una selección que encaja perfectamente con quienes buscan pequeños gestos para mejorar su día a día sin gastar demasiado.

El porqué del éxito de estos productos de Lidl

Hay varios motivos que explican la expectación que hay con este masajeador de Lidl y el resto de los aparatos, y tiene que ver con el hecho de que todos ellos tenga precios ajustados. Pero además, estamos hablando de aparatos con una utilidad real y eficaz, por lo que es normal que se agoten en pocas horas. Toma nota entonces porque el lunes 2 de febrero llega en nada, así que apunta el aparato que necesitas, o que deseas, y ve a por él antes de que seas el último de la cola.