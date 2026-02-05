Los osos polares se están poniendo gordos y los científicos no dan crédito: lo que está pasando

Lo que está pasando pone los pelos de punta, los científicos no dan crédito ante un aumento de peso sin precedentes de los osos polares. Estos animales, que hasta ahora habían mantenido unas características muy concretas, pueden sumergirse en una serie de elementos que parece que llegarán con más fuerza de lo que nos imaginaríamos. El cambio climático está causando estragos y no sólo en el ser humano, sino también entre aquellos animales que sufren las consecuencias de este tipo de cambios de temperaturas de forma tan intensa.

Está pasando algo que desconcierta a los científicos

Esta diferencia de peso en los osos polares alarma a los científicos

Se están poniendo gordos los osos polares y los científicos no dan crédito

Los científicos no dan crédito, se están poniendo gordos los osos polares

Tal y como nos explica un reciente estudio publicado por la revista Nature: «Los osos polares solo se encuentran en las zonas árticas con suficiente acceso al hielo marino y a las focas que depredan. Los estudios han destacado los efectos negativos en la condición y la demografía en áreas donde la cobertura de hielo marino está disminuyendo debido al clima más cálido, pero la condición de la población de osos polares del mar de Barents aún no se ha examinado. La pérdida de la tasa de hielo marino ha sido considerablemente mayor aquí que en otras áreas con osos polares. Investigamos la variación en el índice de condición corporal (BCI) entre 770 osos adultos, 1188 capturas, en marzo-mayo de 1995-2019, en Svalbard, Noruega (parte occidental del Mar de Barents). Evaluamos cómo intrínseco (estado reproductivo femenino, edad) y tanto hombres como mujeres, el BCI disminuyó hasta el año 2000, pero aumentó después, durante un período con rápida pérdida de hielo marino. En modelos que incluyen métricas de hielo marino y clima (oscilación ártica), no hubo apoyo para el efecto negativo previsto del clima más cálido y la pérdida de hábitat. Esto indica una relación compleja entre el hábitat, la estructura del ecosistema, la ingesta de energía y el gasto energético. Los aumentos en algunas especies de presas, incluidas las focas del puerto, los renos y las morsas, pueden compensar parcialmente el acceso reducido a las focas. Nuestros hallazgos subrayan la importancia de no extrapolar los hallazgos a través de poblaciones».

Por lo que, estos efectos pueden traducirse en una peor salud de unos animales que sufren las consecuencias de un hielo que parece que va desapareciendo por momentos. De tal forma que nos invitan a conocer un poco mejor qué es lo que puede pasar en un futuro no muy lejano con nuestro planeta. Los osos polares son uno de los animales que se muestran cambiantes en estas próximas jornadas que tenemos por delante, en la que todo puede acabar siendo posible.